Polonya’da, tepki çeken "Rus etkisi" yasası değişiyor

Polonya’da "Rus etkisi" yasasına ilişkin değişiklik tasarısı parlamentonun alt kanadında onaylandı. Yasa, ülkedeki muhalefeti hedef aldığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Polonya’da, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) ülkedeki muhalifleri hedef aldığı gerekçesiyle eleştirdiği "Rus etkisi" yasasına ilişkin değişiklik tasarısı parlamentonun alt kanadında onaylandı.

Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm, 214’e karşı 235 oyla kanun değişikliği tasarısının parlamentonun üst kanadı Senato tarafından veto edilmesini reddetti.

Sejm’de onaylanan değişiklik tasarısı, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın imzalamasının ardından yürürlüğe girecek.

"RUS ETKİSİ" YASASI

ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından, ülkedeki muhalefeti hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve iktidardaki aşırı sağcı Hukuk ve Adalet Partisi’nin teklif ettiği yasa mayısta yürürlüğe girmişti.

Duda, eleştirilerin ardından yasada değişikliğe gideceklerini açıklamış, daha sonra yapılan değişiklikle, kurulması planlanan uzmanlar komitesinde hiçbir milletvekilinin yer almamasının ve kimsenin kamu görevinden menedilmemesinin sağlanacağını söylemişti.

Tasarı, 2007-2022 yıllarında Polonya siyasetinde "Rus etkisinin" araştırılması ve buna izin veren siyasetçilerin belirlenmesi için soruşturma yürütecek bir uzmanlar komitesi kurulmasını öngörüyor.

Polonya'nın iktidardaki sağcı Hukuk ve Adalet Partisince mayıs ayında önerilen yasayı eleştirenler, düzenlemenin bu sonbaharda yapılması planlanan parlamento seçimlerinden önce esasen muhalefet lideri ve eski Başbakan Donald Tusk'u hedef aldığını düşünüyor.