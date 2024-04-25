Pompalı tüfekle tehdit 1 günlük iş bıraktırdı

İzmir’de bir hasta, kendisiyle ilgilenilmediğini öne sürerek hastaneyi bastı. Hastane otoparkında pompalı tüfekle yakalanan zanlı tutuklandı. Çalışanlar bir gün iş bıraktı.

Haber Merkezi

İzmir’de kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle gündüz Bayraklı Şehir Hastanesi’ni basan ve gözaltına alınıp serbest bırakılan 50 yaşındaki C.Y., daha sonra tekrar hastaneye gelip katliam yapacağını söyledi. C.Y., doktorların beyaz kod vermesi üzerine tekrar gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA

İddiaya göre, hastanede daha önce tedavi gören C.Y., saat 13.00 sıralarında pompalı tüfekle hastaneye geldi. C.Y., durumdan haberdar olan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından hastanenin otoparkında yakalanarak gözaltına alındı ancak işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. C.Y., saat 21.00 sıralarında hastaneye tekrar geldi.

İddiaya göre, C Blok Kat 9’da katliam yapacağını söyledi. Bu sırada B.G. isimli doktorun beyaz kod vermesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. C.Y., hastane girişinin önünde polis ekipleri tarafından yakalanarak, tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de tüfekle hastaneye girilmediğini belirtti.

İzmir Şehir Hastanesi’nde yaşanan şiddet girişiminin ardından, sağlık çalışanlarından şiddete karşı tepki açıklaması geldi. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, “Bir katliam olmaması bütünüyle tesadüfidir. Sağlıkta şiddet varsa hizmet yok. Hastane polislerinin ve güvenlik görevlilerinin sayısı ve yetkileri mutlaka arttırılmalıdır. Acilen bu konuda ağır yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu.