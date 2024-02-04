Porno izleyen oğlunun üzerine kaynar su döken kadına hapis cezası

Malezya'da porno izlerken gördüğü oğlunun üzerine kaynar su döken kadına 3 yıl hapis cezası verildi.

Malezya’da bir kadın, kendi telefonuyla porno izleyen oğlunun üzerine kaynar su döktüğü için üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Politik Yol’un Malezya merkezli Sinar Harian gazetesinden aktardığına göre, Malakka kentinde Haziran 2022’de meydana gelen olayda suçunu kabul eden 38 yaşındaki kadın hapis cezasına çarptırıldı.

Gazete, kadının 13 yaşındaki çocuğunun kendi telefonundan porno izlediğini fark edince kaynar su döktüğünü belirtti.

Çocuğun bir arkadaşının kaynar sudan kaynaklı yaraları görmesi üzerine polis devreye girdi ve anneye dava açıldı.

Kadın bunu, ‘internet verisini porno izlemek için kullandığı’ için yaptığını ileri sürdü.

"HALKA DERS OLSUN" DİYE

Mahkemeye beş çocuk annesi ve dul olduğunu söyleyen kadın, cezasının hafifletilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Nazrin Ali Rahim, ‘sanığa ve halka ders olması için’ orantılı bir ceza verilmesini istedi.

Mahkeme daha sonra kadını, tutuklandığı 8 Temmuz 2023’den itibaren üç yıl hapis cezasına çarptırdı.