Portekiz'de seçimleri sağ ittifak kazandı

Portekiz'deki erken genel seçimleri, çok az farkla ana muhalefetteki sağ görüşlü Demokratik İttifak kazandı. AD'nin, 116 olan Meclis çoğunluğunu elde edemediğinden azınlık veya koalisyon hükümeti kurması gerekecek.

Portekiz'de yapılan erken genel seçimleri, sandık başı anket sonuçlarına göre, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) Hristiyan Demokratlar (CSD) ile kurduğu ve Luis Montenegro'nun liderliğini yaptığı Demokratik İttifak (AD) kazandı.

Portekiz devlet televizyonu RTP, yerel saatle 08.00 ile 19.00 (TSİ 11.00-22.00) arasında yapılan erken genel seçimlerle ilgili sandık başı anket sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, 230 sandalyeli Mecliste yüzde 29-33 oy oranıyla 83 ila 91 milletvekili çıkaran AD'nin, 116 olan Meclis çoğunluğunu elde edemediğinden azınlık veya koalisyon hükümeti kurması gerekecek.

Ülkede 2015 yılından bu yana iktidarda olan ve 2022'deki son seçimlerde yüzde 41 oranında rekor oy çıkaran Sosyalist Parti (PS) ise büyük bir düşüş yaşayarak, yüzde 25-29 aralığına geriledi.

Seçimlere yaklaşık 3 ay önce liderliğine seçtiği Pedro Nuno Santos ile katılan PS, 69 ila 77 milletvekili çıkardı.

AŞIRI SAĞDA YÜKSELİŞ

Seçimlerde en büyük yükselişi, 2019'dan bu yana ülke siyasetinde yer alan, eski futbol yorumcusu Andre Ventura'nın liderliğini yaptığı aşırı sağcı Chega partisi elde etti.

Chega'nın 2022'de yüzde 7 oy oranı ile 12 olan milletvekili sayısı, bu seçimlerde yüzde 14-17 oyla, 40-47 milletvekili sayısına yükseldi.

MONTENEGRO: PORTEKİZLİLER YENİ HÜKÜMET İSTİYOR

Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Hristiyan Demokratların ittifakından oluşan AD'nin lideri Luis Montenegro, yaptığı konuşmada, "Seçimleri AD kazandı, PS kaybetti. Portekizliler yeni hükümet istediklerini sandıkta söyledi." dedi.

Montenegro, Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'dan hükümeti kurma görevini kendisine vermesini isteyeceğini açıkladı.

Yaklaşık 9 yıl aradan sonra Portekiz'de tekrar iktidara gelmesi beklenen sağın lideri olan Montenegro, seçim kampanyası boyunca söylediği "aşırı sağ ile asla hükümet kurmama" vaadini tekrarlayarak, "Verdiğim sözü tutacağım. Hayır hayırdır" şeklinde konuştu.