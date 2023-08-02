Poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek

Resmî Gazete'deki ilan nedeniyle yaşanan kafa karışıklığı giderildi. Poşet ücretlerine zam yapılmadı.

Türkiye'nin 1 Ocak 2019'dan beri devam eden ve çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulamasında katılım payı güncellendi ve ücret 38,5 kuruşa yükseltildi.

TÜKETİCİLER 25 KURUŞ ÖDEMEYE DEVAM EDECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 38,5 kuruş olarak devam etmesi kararlaştırılırken, tüketicilerin poşete ödeyeceği tutar da 25 kuruşta sabit kaldı.