Prag saldırganının çeşitli cinayetlerde parmağı olabilir

Çek polisi, Prag’da üniversite binasında ateş açıp 14 kişiyi öldüren saldırganın bir hafta önceki iki cinayetten de sorumlu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Çekya, Perşembe günü başkent Prag'daki Karlova Üniversitesi'nde düzenlenen terör saldırısıyla sarsıldı. Bir üniversite öğrencisinin üniversitenin Felsefe Fakültesi binasında açtığı ateş sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Elde edilen son verilere göre, açılan ateş sonucunda 10'u ağır olmak üzere 25 kişi yaralandı. Yaralılar, Prag'daki çeşitli hastanelere götürüldü.

BEBEK VE BABASI ÖLÜ BULUNDU

Çek polisi hâlâ saldırganın motifini belirlemek için çaba sarf ediyor. DW’nin Emniyet Müdürü Martin Vondrasek'in açıklamalarına dayandırdığı habere göre, 24 yaşındaki saldırganın, bir hafta önce işlenen iki cinayetten sorumlu olması ihtimaller dahilinde. Polisin aktardığı bilgilere göre, bir baba ve yenidoğan bebeği, Prag çevresindeki bir ormanlık alanda ölü bulundu. Bu olayın arka planı henüz açıklığa kavuşturulamadı.

Başsavcı Lenka Bradacova, polis ve başsavcılığın, olayın ayrıntılarını tespit etmek amacıyla soruşturma başlattığını açıkladı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Suç mahallinde saldırgan da hayatını kaybetti. Saldırganın intihar mı ettiği yoksa polis tarafından mı öldürüldüğü henüz belirsizliğini koruyor. Bu sorunun yanıtı, soruşturma kapsamında yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. Perşembe günü saldırının hemen ardından yapılan bazı açıklamalarda saldırganın intihar ettiği belirtilirken, bazı açıklamalarda ise "etkisiz hâle getirildiği" ifade edilmişti.

BABASINI ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR

Polis, saldırganın, saldırıyı düzenlemeden önce de babasını öldürdüğü varsayımından yola çıkıyor. Emniyet Müdürü Vondrasek, Perşembe akşamı düzenlediği basın toplantısında, babası Prag'ın batısındaki Hostoun köyünde ölü bulunan saldırganın, saldırı henüz gerçekleşmeden önce polis tarafından aranmaya başlandığını söylemişti. Vondrasek, saldırganın "intihar etme isteğiyle Prag'a gittiğini" ifade etmişti.

Başbakan Petr Fiala ise, elde olayın bir terör saldırısı olabileceğine ilişkin bir kanıt olmadığını söyledi.