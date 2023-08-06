Prens Harry-Meghan Markle çifti, Kraliçe Elizabeth'in ölüm yıl dönümü törenine davet edilmedi

Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün birinci yıl dönümü anısına düzenlenen kraliyet ailesi toplantısına davet edilmedikleri öne sürüldü.

Son dönemde iş anlaşmaları ve ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Prens Harry-Meghan Markle çiftinin, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün birinci yıl dönümü anısına düzenlenen kraliyet ailesi toplantısı için davetiye almadığı öne sürüldü.

8 Eylül'de Balmoral Kalesi'nde düzenlenecek toplantı hakkında The Sun'a konuşan bir kaynak kraliyet etkinliğiyle ilgili Sussex Dükü ve Düşesi'ne herhangi bir şekilde ulaşılmadığını "Eğer bu planlardan herhangi birine dahil edilmezlerse, bu önemli olayı kendi yöntemleriyle anmanın bir yolunu bulacaklardır" sözleriyle ifade etti.

8 Eylül günü tahta çıkışının da yıl dönümü olan Kral III. Charles'ın ise Balmoral Kalesi'nde düzenlenecek buluşmada annesini anması bekleniyor.