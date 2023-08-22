Prigojin, Wagner isyanının ardından ilk kez görüntü paylaştı

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus yönetimine karşı gerçekleştirdiği isyanın ardından ilk kez görüntü paylaştı. Prigojin, "IŞİD, El Kaide ve diğer haydutların hayatını Afrika halkı için bir kabusa çeviriyoruz” dedi.

Dünya 22.08.2023 09:55 Giriş: 22.08.2023 09:55

Güncelleme: 22.08.2023 09:57 Kaynak: AA

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