Prime Video Türkiye, Oppenheimer'ı sansürlü yayınladı

Amazon'un video izleme platformu olan Prime Video'nun Türkiye ayağı, Oscar ödüllü film Oppenheimer'ı sansürlü versiyonu ile yayınladı.

Dijital içerik platformu Prime Video Türkiye'nin, Christopher Nolan imzalı Oscar ödüllü Oppenheimer filmini sansürlü versiyonu ile yayınladığı ortaya çıktı.

Florence Pugh'un çıplak şekilde oynadığı sahnenin sansürlendiği halinin, Hindistan versiyonu olduğu konuşuluyor. Ayrıca filmin Türkçe altyazısı veya Türkçe dublajı da bulunmuyor.

Öte yandan filmde orijinalinde olmayan "Sigara öldürür" gibi uyarılar da bulunuyor.

Filmin sansürlü hali ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, filmin Türkiye'de sansürlü olarak yayınlanmasıyla ilgili paylaşımlar yaparak tepki gösterdi.