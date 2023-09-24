Prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti
Ünlü prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti. Haberi, orkestra şefi Tarık Sezer, sosyal medya hesabından duyurdu.
Uzun süredir yaşadığı rahatsızlıklar nedeni ile tedavi gördüğü belirtilen prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti.
Bayşu'nun ölüm haberini orkestra şefi Tarık Sezer, Instagram hesabından duyurdu.
Sezer paylaşımında, "Sevgili Naci Bayşu’yu kaybettik. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği, Naci Bayşu'nun kaybının müzik dünyasında büyük bir boşluk bıraktığını belirterek, "Müzik dünyasının değerli ismi, sektöre verdiği destekleri asla unutmayacağımız Naci Bayşu'yu kaybettik" ifadelerini kullandı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör