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Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem riski açısından en az risk taşıyan illeri açıkladı.

Güncel
  • 06.09.2023 20:52
  • Giriş: 06.09.2023 20:52
  • Güncelleme: 06.09.2023 21:02
Kaynak: Haber Merkezi
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Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem riski açısından en güvenli illeri açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Yıkıcı deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.” dedi.

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