Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem riski açısından en az risk taşıyan illeri açıkladı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem riski açısından en güvenli illeri açıkladı.
Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) September 6, 2023
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Yıkıcı deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.” dedi.