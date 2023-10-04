Prof. Atatüre’den büyük başarı

Haber Merkezi

İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nde genç Türk bilim insanı Prof. Dr. Mete Atatüre, üniversitenin Fizik bölümü olan Cavendish Laboratuvarı’nın 16’ncı bölüm başkanı olarak atandı. Atatüre, "Bana güvenilmesinden ve Cavendish Laboratuvarı’nı sorgulama ve meydan okuma dürtüsüyle hareket eden harika bir bilimsel keşif yeri haline getiren herkesin ayak izlerini takip etmekten inanılmaz derecede onur duyuyorum" açıklamasında bulundu.

Laboratuvarın geçmiş başarılarına vurgu yapan Atatüre, "150 yıllık bilimsel mirası taşıyoruz. Geçmişteki başarılar bugünümüzü şekillendirdiği gibi, bugünün meraka olan bağlılığı da yarının atılımlarını tanımlayacak. Ana kaynağımız insanlar ve yeni çağda toplumumuzu desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.