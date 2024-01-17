Prof. Dr. Aziz Çelik: Emekli aylıklarındaki gerçek artış daha düşük!

BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli aylık artışlarının yüzde 42,6 olmadığını belirterek, "Gerçek artış çok daha düşük! Kök aylığı 7 bin 13 TL ve altında olanlar yüzde 33,3 zam alacak" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 zam yapıldığını bildirdi.

Erdoğan, açıklamasında, "Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor" dedi.

BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli aylık artışlarının yüzde 42,6 olmadığını, bunun kağıt üzerindeki artış olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik, "Gerçek artış çok daha düşük! Kök aylığı halen 7.500 TL ve altında olanlar yüzde 42,6 değil daha düşük zam alacak" ifadelerini kullandı.

Tablo: Aziz Çelik

YÜZDE 33.3 ZAM ALACAKLAR

"Kök aylığı 7 bin 13 TL ve altında olanlar yüzde 33,3 zam alacak" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Artışlar halen en düşük aylık olan 7 bin 500 TL’nin değil emeklilerin kendi kök aylıkları üzerine yapılacak. Zamlı yeni kök aylığı 10 bin TL’nin altında kalanların aylığı Hazine tarafından 10 bin TL’ye tamamlanacak. Kök aylığı 7 bin TL’nin altında olan milyonlarca emekli ve hak sahibi var. Emekliler resmi enflasyona dahi ezdirildi!"