Prof. Dr. Babuşcu madde madde sıraladı: 1 Nisan sonrası zam gelebilecek ürünler

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yüzde 10 KDV uygulanan bazı ürün ve hizmetlere seçim sonrası yüzde 20 KDV uygulanabileceğini belirtti.

Şenol Babucu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından zam gelebilecek ürünleri de madde madde sıraladı.

Buna göre giyim, yeme-içme sektörü, otel gibi konaklama hizmetlerine zam gelebileceği öne sürüldü.

Babuşcı, 1 Nisan sonrası zam gelebilecek ürün ve hizmeleri şöyle sıraladı:

>> Tekstil ürünleri.

>> Tekstil ürünleri.

>> Çanta ve bavul gibi ürünler.

>> Diş fırçası, diş macunu ve diş iplikleri.

>> Tiyatro, sinema ve müze gibi kültürel etkinlikler.

>> Otel gibi konaklama hizmetleri.

>> Yeme-içme sektörü hizmetleri.

Şu anda % 10 KDV uygulanan aşağıdaki ürün ve hizmetlere seçim sonrası % 20 KDV uygulanabilir:



-Tekstil ürünleri.

-Giyim ürünleri.

-Çanta ve bavul gibi ürünler.

-Diş fırçası, diş macunu ve diş iplikleri.

-Tiyatro, sinema ve müze gibi kültürel etkinlikler.

-Otel gibi konaklama…