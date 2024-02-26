Prof. Dr. Çelik'ten 'kademeli emeklilik düzenlemesi' haberlerine tepki: Ne müjdesi!

BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, yeni bir 'kademeli emeklilik düzenlemesi'nin geleceği iddiasını 'müjde' olarak sunan haberlere tepki gösteri. Çelik, "Hükümetin böyle bir hazırlığı olduğu iddiası tevatür veya algıdan ibaret! Emeklilik bekleyenlerin beklentileri ile oynamayın!" dedi.

EYT'den yararlanamayanlar için yeni bir 'kademeli emeklilik düzenlemesi'nin geleceği iddia edildi.



Söz konusu haberlerde, 'yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabileceği" öne sürüldü.

"9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6250 prim gün şartı aranacağı" iddia edildi.

AZİZ ÇELİK TEPKİ GÖSTERDİ

BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, söz konusu 'müjde' olarak sunulan 'kademeli emeklilik düzenlemesi' haberlerine tepki gösterdi.

"Ne müjdesi! Hükümetin böyle bir hazırlığı olduğu iddiası tevatür veya algıdan ibaret!" diyen Çelik, "Emeklilik bekleyenlerin beklentileri ile oynamayın! Aslı olmayan tevatürleri "müjde” diye yaymayın lütfen!" ifadelerini kullandı.