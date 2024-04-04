Prof. Dr. Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı görevinden alındı

Prof. Dr. Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alındığını duyurdu. Say, “Bu hukuk dışılığa itiraz edeceğim, işimi iyi yapmaya da devam” dedi.

AKP’nin ele geçirmek için kayyum rektör atadığı Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerin direnişi sürerken, Prof. Dr. Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alındığını duyurdu.

Haftalardır devam eden cuma eylemlerine destek verdiği bilinen Prof. Dr. Cem Say, kararaa itiraz edeceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından haberi duyuran Prof. Dr. Cem Say, şunları söyledi:

“Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevimden alınmışım. Gelen yazı çok ilginç gerçekten. Anladığım kadarıyla 'görevi iyi yapma suçu' işlemişim. Tabii ki bu hukuk dışılığa itiraz edeceğim, işimi iyi yapmaya da devam.”