Prof. Dr. Doğan Kökdemir yaşamını yitirdi

Türk Psikologlar Derneği, Başkent Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan Kökdemir'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Değerli hocamız sayın Prof. Dr. Doğan Kökdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" denildi.

Başkent Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı, Türk Psikologlar Derneği'nin Yönetim Kurullarında da görev almış ve gazetemiz BirGün'e yazılarıyla katkı veren Prof. Dr. Doğan Kökdemir geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Doğan Kökdemir, 6 Aralık 2023, Çarşamba günü saat: 12.30’da Bağlıca Kampüsünde bulunan Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan anma töreninin ardından, Karşıyaka Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Kökdemir'in ölüm haberini X'ten (Twitter) duyuran Türk Psikologlar Derneği'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal Psikoloji alanında önde gelen isimlerinden, Türk Psikologlar Derneğinin Yönetim Kurullarında görev almış, değerli hocamız sayın Prof. Dr. Doğan Kökdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."