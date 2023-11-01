Prof. Dr. Ergun Özbudun yaşamını yitirdi

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, 86 yaşında hayatını kaybetti. Özbudun’un cenazesi bugün, Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

Anayasa Hukuku ve Siyaset Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti.

Özbudun'un ölüm haberini eşi ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özbudun, "Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Ergun Özbudun’u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim. Yüce Allah onu cennetinin en güzel makamına kabul etsin ve bizi tekrar bir araya getirsin. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" dedi.

Öte yandan Serap Yazıcı Özbudun, Ergun Özbudun’un cenazesinin Ankara-Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceğini açıkladı.

Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Ergun Özbudun’u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim.

Yüce Allah onu cennetinin en güzel makamına kabul etsin ve bizi tekrar bir araya getirsin. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/FcO3nyNVA3 — Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun (@SerapProf) October 31, 2023

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Ergun Özbudun kimdir?

Prof. Dr. Ergun Özbudun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1962'de doktor, 1967'de doçent, 1975'te profesör unvanını kazandı ve 1994 yılına kadar Ankara Üniversitesi'nde görevini sürdürdü.

Özbudun, Harvard Üniversitesi'nde araştırıcı (1963-66, 1971-73), Chicago (1973), Paris Sorbonne (1980), Columbia (1981-82) ve Princeton (1982-83) üniversitelerinde misafir profesör olarak ders verdi.

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) üyeliği (1989-93) ve Milletlerarası Siyasal Bilim Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (1979-1985) görevlerini yerine etti.

Lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Ergun Özbudun, 1988-2012 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldu, Anayasa Hukuku ve Türk siyasal hayatı derslerine girdi.

2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak dersler verdi ve aynı yılın sonunda tam zamanlı olarak İstanbul Şehir Üniversitesi'nde göreve başladı.

2007 yılında, AKP'nin "sivil anayasa" ismini verdiği Anayasa taslağını hazırlayan akademisyen heyetinin başkanlığını üstlendi. Eşi Serap Yazıcı Özbudun da heyette yer aldı.

Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi (Venedik) Komisyonu'nun 1990 yılından beri üyesi olan Prof. Özbudun'un anayasa hukuku ve Türk siyasal hayatı ile ilgili Türkçe ve İngilizce birçok yayını vardır.

Türk Anayasa Hukuku, Türkiye'nin Anayasa Krizi, Party Poitics and Social Cleavages in Turkey, Totaliter ve Otoriter Rejimler, Otoriter Rejimler Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye, Türkiye'de Parti ve Seçim Sistemi, The Constitutional System of the Turkey 1876 to The Present, Anayasa Hukuku, Türkiye'nin Siyasal Gelişmesi, Türkiye'de İslamcılık Demokrasi ve Liberalizm AKP Olayı, Türkiye'de Demokratikleşme ve Anayasa Yapımı Politikası, Türk Siyasal Hayatı isimli eserleri bulunmaktadır.