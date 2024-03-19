Prof. Dr. Ersoy'dan 'büyük Marmara depremi' açıklaması: 100 yıl beklemeyecek

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası Marmara depremine ilişkin uyarılarda bulunarak, "Yani şu anda da olabilir, on yıllar içerisinde de olabilir. Ama 100 yıl beklemeyecek bir deprem" dedi. Ersoy ayrıca Bursa'da keşfedilen 95 kilometrelik fay hattıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Olası Marmara depremiyle ilgili açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bursa'da keşfedilen 95 kilometrelik fay hattıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek sıklıkla meydana gelen depremlerin o büyük İstanbul ya da büyük Marmara depreminin yakınlaştığı anlamına gelebileceğini söyledi.

Ersoy ayrıca Maraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilde yeni deprem riskleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Katıldığı CNN Türk yayınında soruları yanıtlayan Ersoy'un açıklamaları şöyle: "Marmara'yı ilgilendiren deprem tehlikesi Kuzey Anadolu Fay hattından kaynaklanıyor. İşte Bingöl Karlıova’dan başlayıp giden ve 1500 kilometre uzunluğunda. İzmit Körfezi’nden Marmara Denizi’nin kuzeyinden Saroz Körfezi’ne kadar giden bir fay. Biz şimdiye kadar İstanbul ve çevresinin deprem tehlikesini hep bu kol için konuştuk. Ama Bolu'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay'ı dallanıyor.

Güneye doğru bir kolu daha var. Bakın şuradan siyah çizginin olduğu yerden göllerin olduğu yerden. Gemlik Körfezi’nden Kapıdağ Yarımadası’ndan Çanakkale’ye doğru gelen kollar var. Hatta şurada da üçüncü bir kol gibi bir kol daha şu gülerlerin hepsinin kenarında faylar var zaten. Nitekim biz Kuzey kolu konuşuyoruz ama güneyde de önemli depremler vardı.

"TÜM YERLERİN ÖNEMLİ BİR DEPREM RİSKİ DAHA VAR"

Mesela 1953’te Yenice Gönen depremi vardı 7,2, hemen yanında Manyas Depremi vardı, biraz daha doğuda Sakarya’da 1967’de deprem oldu. Bu bize gösteriyor ki; biz kuzeyi konuşuyoruz ama güney kolda yani Çanakkale’nin Bursa’nın şu kısımdaki yaşayan ya da yerleşim alanlarındaki tüm yerlerin önemli bir deprem riski daha var.

Biraz önce sizin bahsettiğiniz Bursa’da, Yenişehir'le Kayapa arasında 95 km uzunluğunda bir fay daha tespit edildi. Çalışmalar yapıldı, üç üniversite ve AFAD’la birlikte çalışarak keşfetti. Şimdi Türkiye’de AFAD ve üniversiteler işbirliğiyle 128 tane fay parçasının üzerinde yeni bir çalışma daha başladı. 'Acaba bu depremlerin tekrarlanma aralıkları nedir, ne sıklıkla deprem üretiyor' diye çalışma yapılıyor. Bu önemli bir çalışma çünkü tekrarlama aralıklarını bilmemiz demek; depremin yaklaşıp yaklaşmadığını öğrenmemiz demek."

"ŞU ANDA DA OLABİLİR"

"Depremler sık sık tekrar ediyorsa o zaman artık o büyük İstanbul ya da büyük Marmara depremi yakınlaştı mı demek oluyor?" sorusuna cevaben Ersoy şu ifadelerde bulundu:

"Evet, çünkü kuzey koldaki enerji gerilimi zaten doldu. Yani şu anda da olabilir, on yıllar içerisinde de olabilir. Ama 100 yıl beklemeyecek bir deprem. Bu depremin de 7 üzerinde olacağını defalarca söyledik zaten. Tabii bu başlık altında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de deprem beklenebilir. Mesela Ege Bölgesi'nde. Tüm Ege Bölgesi'nde yerleşim alanlarında deprem olabilir."

"6 Şubat depremi 11 ilde etkilemişti ama bu bölgede yeniden deprem olur mu?" sorusuna yanıt veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Kişisel fikrim Hatay’dan Kahramanmaraş’a, Adıyaman'a doğru giden 300 km’lik hat boyunca büyük bir depremi uzun süre beklemiyorum. Ama Kahramanmaraş-Elbistan depreminin komşu alanları biraz riskli olabilir.

Gerilim transfer olur. Mesela Malatya’da, Adana’nın kuzeyindeki fay zonlarında olabilir. Süre veremeyiz ama teknik olarak buraların enerjinin transfer olduğu yerler."