Prof. Dr. Görür'den Bolu'daki depreme ilişkin açıklama: Faylardan biri kırılmış olmalı

Prof. Dr. Naci Görür, Bolu'da yaşanan 4,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Kentin kuzeyinde doğrultu atımlı faylar olduğunu kaydeden Görür, "Bu faylardan biri kırılmış olmalı" dedi.

Güncel 06.01.2024 11:26 Giriş: 06.01.2024 11:26

Güncelleme: 06.01.2024 11:34 Kaynak: Haber Merkezi

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Bolu'da saat 01.03'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu merkezde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,31 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Sosyal medya hesabı "X" ten konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bolu’nun kuzeyinde bulunan doğrultu atımlı faylardan birinin kırılmış olabileceğini kaydetti. Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bolu- Mesciçele’de 4,2 deprem oldu. Bolu’nun hemen kuzeyinde küçük küçük doğrultu atımlı faylar var. Bunlardan biri kırılmış olmalı. Sevgiyle." Bolu- Mesciçele’de 4,2 deprem oldu. Bolu’nun hemen kuzeyinde küçük küçük doğrultu atımlı faylar var. Bunlardan biri kırılmış olmalı. Sevgiyle pic.twitter.com/RTd5IiMHkP — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 6, 2024 Bolu'da 4,2 büyüklüğünde deprem