Prof. Dr. Gülçin Aksoy yaşamını yitirdi

Sanatçı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülçin Aksoy, dün gece kalp krizi geçirmesinin ardından bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Gülçin Aksoy (Özdemir), 59 yaşında yaşamını yitirdi.

Dün akşam kalp krizi geçiren Aksoy, hastanede tedavi altına alındı. Ancak sanatçı, bu sabah hayatını kaybetti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden (MSGSÜ) yapılan açıklamada, “Resim Bölümü hocamız Prof. Dr. Gülçin Özdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine baş sağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

1965 yılında dünyaya gelen sanatçı, MSGSÜ’de yüksek lisans ve sanatta yeterlilik eğitimini tamamladı.

1993 yılından beri MSGSÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve "Halı Atölyesi"ni yürütüyordu.

Aksoy, 1990'ların başından bu yana aktif sanat üretimine devam ediyordu. Kişisel üretimlerinin yanında ‘Atılkunst’ kolektifi gibi birçok ortak çalışmada yer aldı. İstanbul ve Münih’te kişisel sergiler yaptı, yurtiçi ve yurtdışı birçok sergide yer aldı.