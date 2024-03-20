Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı: Merkez Bankası son 1 ayda ne kadar döviz sattı?

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın son 1 ayda ne kadar döviz sattığını hazırladığı grafikle açıkladı. Kara'nın paylaştığı grafiğe göre, Merkez, son dört haftada 20 milyar dolar döviz sattı.

Prof. Dr. Hakan Kara, seçim öncesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kurlara müdahalesinin devam ettiğini gösteren bir grafik hazırladı.

Kara, mesajında "Son dört haftada kuru dizginlemek için nette yaklaşık 20 milyar dolar döviz satılmış görünüyor" dedi.

Son dört haftada kuru dizginlemek için nette yaklaşık 20 milyar $ döviz satılmış görünüyor. pic.twitter.com/GOH2zLLHJ8 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 19, 2024

Kara, kur baskısının ve rezerv kaybının durdurulması için ise TL mevduat faizinin daha yukarda tutulması gerektiğini, küçük yatırımcının da kazanç sağlamasının önemli olduğunu aktardı.

Kara, sosyal medya hesabı "X" üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut durumda TCMB’nin likidite sıkılaştırması sonrası gecelik piyasa faizleri (fiili politika faizi) üç haftadır %46,5 düzeyinde seyrediyor. Yıllık bileşiği %58,9’a denk geliyor. Mevduat faizinin (1-3 ay vadeli) yıllık bileşiği ise %53,6 düzeyinde. Muhtemelen KKM ve büyük tutarlı mevduatı dışladığınızda sıradan TL mevduata verilen faiz bunun çok daha altındadır. Kur baskısının ve rezerv kaybının durulması için TL mevduat faizinin daha yukarı ittirilmesi ve sadece KKM'ye ve büyük mevduata değil küçük yatırımcıya da tatminkar getiri sağlanması gerekiyor."