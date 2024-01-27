Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu’ndan ekonomiye ironik bakış: Marketflasyon, nasflasyon, seyrekflasyon…

BirGün yazarı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Türkiye ekonomisine dair ironik paylaşımlarda bulundu. Kozanoğlu; marketflasyon, nasflasyon, iptalflasyon ve seyrekflasyon gibi kavramlar türeterek ekonomik krizin hayata yansımalarını yorumladı.

Ekonomideki kriz ve yurttaşın geçim derdi derinleşirken, BirGün yazarı Hayri Kozanoğlu, ekonomiye ironik bir bakış getirdi.

Sosyal medya hesabından ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Kozanoğlu, mevcut koşulların halkın yaşamına nasıl etki ettiğine dair yaratıcı kavramlar türetti.

Kozanoğlu’nun ironik kavramları şu şekilde:

Marketflasyon: Ürünün miktarının azalması, kalitesinin düşmesi ve fiyatının artması durumunun aynı anda görülmesi demektir. Özellikle emekliler market alışverişlerinde bu gerçeği her gün tecrübe ederler.

Nasflasyon: Fiyatlar artarken dini gerekçelerle habire faiz indirip enflasyonu patlatmak!

İptalflasyon: Dar gelirli yurttaşların ürünün miktarı mı azalmış, kalitesi mi düşmüş, fiyatı mı artmış ona bakmadan et, peynir, pastırma, zeytinyağı gibi “lüks” gıda maddelerini hayatlarından silmesi.

Seyrekflasyon: Yüksek enflasyon ortamında insanların alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kakması; iki çay içerken bire indirmesi, üç günde bir kahve ısmarlarken bunu haftada bire düşürmesi, sinemaya-tiyatroya ayda bir gidebilmesi vb…