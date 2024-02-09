Prof. Dr. Kara, enflasyon raporunu değerlendirdi: İki konu içime sinmedi

Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yıllık enflasyon raporuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Faiz indirimi için yılın son çeyreğine işaret eden Kara, TCMB'nin döviz kuru politikası ile ilgili veri paylaşımı konusunda daha şeffaf olması gerektiğine dikkati çekti.

Ekonomistlerin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın 2024 yılı için yaptığı enflasyon raporu sunumuna ilişkin açıklamaları sürüyor.

Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, sunuma ilişkin "X" sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Faiz indirim sürecine ilişkin öngörüde bulunan Kara, "Her şey TCMB'nin umduğu gibi giderse son çeyrekte faiz indirimi başlayacak" dedi.

Sunuma ilişkin genel değerlendirmesinde iki ayrı konunun içine sinmediğini ifade eden Hakan Kara şunları şunlara dikkat çekti:

"1) Merkez Bankası'nın döviz kuru politikası ve ilgili veri paylaşımı konusunda daha şeffaf olmasında fayda var. Bu konunun iletişiminde önceki döneme göre bir fark göremedim.

2) Enflasyonun ana eğilimine dair bakışı biraz iyimser buldum. Enflasyon ataletinin hafife alınmamasını öneririm."

Kara, toplantıda olumlu gördüğü noktaları ise şöyle açıkladı:

"1) Toplantının enerjisi güzeldi. Az gerilim, çok bilgi vardı. Argümanların bazılarına katılmasam da birçok konuda daha açık ve samimi yanıtlar verilmesi değerliydi.

2) Başkan yardımcılarına söz verilmesi güzel oldu. Cevdet Bey ve Hatice Hanım’ı bütün kamuoyunun görüp tanıması ekibe olan güveni artıracaktır. Umarım yeni Başkan Yardımcıları atamasında bu ahengin korunmasına özen gösterilir.

3) Başkan Fatih Karahan’ın merkez bankacılığı tedrisatından geçmiş olması, öncekilere göre fark yarattı. İktisatçı olarak teknik alt yapısının sağlamlığı verdiği yanıtlara yansıdı. Hazırlık için sadece 4-5 günlük süresinin olduğunu düşünürsek performansının gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz."