Prof. Dr. Korhan Berzeg’i bulana 1 milyon TL ödül verilecek

Balıkesir'in Gönen ilçesinde köpeği ile yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ekonomist Prof. Dr. Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ederken, eşi Angela Berzeg “Korhan’ı sağ salim bulan kişiye 1 milyon lira ödül vereceğiz” dedi.

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki Prof. Dr. Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 49 gündür devam ediyor.

Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg “Korhan’ı sağ salim bulan kişiye 1 milyon lira ödül vereceğiz” dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Berzeg ailesi olarak bir karar aldıklarını aktaran Angela Berzeg şu ifadeleri kullandı:

"Korhan'ı sağ salim olarak bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğiz. Ben hâlâ umutluyum Korhan'ı sağ salim bulacağız. Tüm Türkiye'den yardım istiyorum; lütfen Korhan'ı bulmama yardım edin. Biz her zaman mutlu bir aileydik. Hiç kimseyle sorunumuz olmadı. Mutlu günlerimize tekrar dönmek istiyorum. Belirsizlik çok zor."

49 GÜNDÜR KAYIP



Korhan Berzeg 17 Haziran'da Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki evinden yürüyüş yapmak üzere köpeği Tina ile birlikte ayrıldı. Yaklaşık 1 saat sonra eve dönmemesi üzerine eşi Angela Berzeg aramaya çıktı fakat Korhan Berzeg'i bulamadı. Soluğu jandarmada alan Angela Berzeg'in acılı bekleyişi başladı. Kayıp ihbarı sonrası bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekât ve çevik kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleri ile arama başlatıldı. Korhan Berzeg bugüne kadar havadan ve karadan taranan 250 kilometre alanda 22 mahallede arandı, hiçbir ize rastlanmadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Berzeg'in avukatı M. Emre Akkaş şöyle konuştu: "Soruşturma Bandırma Adliyesine bağlı Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülmektedir. Dosya üzerinde gizlilik kararı tesis edildiğinden şu an için soruşturma dosyası hakkında herhangi bir bilgi vermemiz uygun değildir. Korhan Bey'in bulunması için teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir."