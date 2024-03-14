Prof. Dr. Kozanoğlu: 2024’e stagflasyon damgasını vuracak!

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, ekonomiye dair yaptığı değerlendirmede, "2024’e stagflasyon kelimesi damgasını vuracak! Özellikle yaz sonundan itibaren ekonomide yavaşlama daha belirgin hissedilecek" ifadelerini kullandı.

BirGün yazarı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, 2024'e stagflasyonun damga vuracağı değerlendirmesini yaptı.

Hayri Kozanoğlu, sosyal medya hesabından ekonomiye dair yaptığı değerlendirmede, "Stagflasyon durgunluk içinde enflasyon anlamına geliyor. Özellikle yaz sonundan itibaren ekonomide yavaşlama daha belirgin hissedilecek" dedi.

"Buna karşın enflasyon %45-50’nin altına düşmeyecek" diyen Kozanoğlu, "Yoksulluk ve işsizlik tırmanacak" ifadelerini kullandı.

2024’e stagflasyon kelimesi damgasını vuracak!

Stagflasyon durgunluk içinde enflasyon anlamına geliyor.

Özellikle yaz sonundan itibaren ekonomide yavaşlama daha belirgin hissedilecek,buna karşın enflasyon %45-50’nin altına düşmeyecek.

Yoksulluk ve işsizlik tırmanacak. — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) March 14, 2024

TÜM ZAMANLARIN İŞSİZLİK REKORU

TÜİK’e göre ocak ayı işsizlik oranı yüzde 9,1 olarak açıklanmıştı. DİSK AR ise geniş tanımlı işsizlik oranını yüzde 26,5 olarak bildirilmişti.

İşsiz sayısının 10,5 milyon kişi ile pandemi hariç tüm zamanların rekorunu kırdığı duyurulmuştu.

DİSK AR değerlendirmesinde şöyle denilmişti:

"GTİ sayısındaki artışın sebebi zamana bağlı eksik istihdam ve ümitsizleri, iş aramayıp çalışmaya hazır olanları, iş arayan ancak hemen çalışmaya başlayamayacak olanları kapsayan potansiyel işgücü sayısındaki artıştır. Özellikle zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısında devasa bir artış söz konusu. İmkanı olsa haftalık 45 saatten fazla çalışmayı isteyenlerin sayısı bir yılda 1 milyon 295 kişi arttı. Bu artışın sebebi geçim zorluğu yaşayanların daha fazla çalışıp daha çok ücret talebi olabilir."