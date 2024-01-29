Prof. Dr. Kumru: "Kasık ağrılarının nedeni pelvik apse olabilir"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, şiddetli kasık ağrısının nedeninin pelvik apse olabileceğini belirtti. Kumru, Pelvik apse olarak bilinen Pelvik inflamatuar hastalığının (PID) kadın üreme organında oluşan bir çeşit enfeksiyon olduğunu belirtti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, şiddetli kasık ağrısının nedeninin pelvik apse olabileceğini belirterek, "Şiddetli ağrının yanında gebe kalma zorlaştırabilir, hastalık nedeniyle rahim, yumurtalıklar, fallop tüpleri veya dişi üreme sisteminin diğer kısımları da zarar görebilir" dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, Pelvik apse olarak bilinen Pelvik inflamatuar Hastalığın (PID) kadın üreme organında oluşan bir çeşit enfeksiyon olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili çalışmalarını da anlatan Kumru, hastalığın genellikle cinsel temasla bulaştığını ancak kan ya da lenfatik sistrm yolu ile de bulaşabildigini, şiddetli ağrının yanında gebe kalmayı da zorlaştırabildiğini, hastalık nedeniyle rahim, yumurtalıklar, fallop tüpleri veya dişi üreme sisteminin diğer kısımlarının da zarar görebileceğini belirtti.



"Tekrarlanan palvik apseye dikkat"

Kumru, cinsel yolla bulaşan hastalıkları olan kadınların, özellikle gonore ve klamidya, pelvik inflamatuar hastalığı olma ihtimalinin daha fazla olduğunu, halihazırda pelvik inflamatuar hastalığı geçirmiş kadınların başka PID atakları için daha yüksek risk altında olduğunu belirterek, “Tekrarlanan PID atakları kısırlığa, dış (ektopik) gebeliğe veya kronik (uzun süreli) pelvik ağrıya yol açabilen fallop tüplerinin skarlanmasına neden olabilir. Pelvik inflamatuar hastalığı olan kadınlar arasında 8 kişiden 1’i hamile kalmakta zorlanmaktadır” dedi.

Selahattin Kumru, midede veya alt karın bölgesinde sabit ağrı, hassasiyet veya alt karın bölgesinde ağrı, sarı veya yeşil renkli ve olağan dışı bir kokusu olan anormal vajinal akıntısı gibi belirtilerin yanında adet düzensizliği, ay boyunca lekelenme veya kramp, titreme veya yüksek ateş, bulantı ve kusma ve ağrılı cinsel ilişki gibi belirtilerinin gözlemlendiğini, böyle bir durumda hemen uzman bir hekime başvurulması gerektiğini söyledi. Kumru, hastalığın uzman hekimler tarafından, pelvik muayene ve tetkikler ile tespit edilebildiğine dikkat çekti.

Doktorun genel sağlık ve cinsel aktivitenin ayrıntılı bir öyküsünü dinleyeceğini dile getiren Kumru, " Üreme organlarınızın sağlığını kontrol etmek için bir pelvik muayene yapacak ve gerekli tedtler ve görüntüleme yöntemleri ile enfeksiyon kanıtı arayacaktır. Buna ek olarak doktorunuz ayrıca enfeksiyon belirtileri aramak için kan testleri ve üreme organlarının bir ultrason görüntülemesini isteyebilir"dedi.



"Tedavi şekli"

Tedavinin genellikle ağızdan (oral olarak) alınan bir veya daha fazla antibiyotik ilaçtan oluştuğunu ifade eden Kumru, “Bu tedavi etkili değilse, antibiyotikleri ağızdan alamazsanız veya enfeksiyon şiddetli ise intravenöz (doğrudan bir damara) ilaç tedavisi için hastaneye yatırılmanız gerekebilir. Pelvik inflamatuar teşhisi konulursa, cinsel partner(ler)iniz de tedavi edilmelidir. Aksi takdirde tekrar ilişkiye girdiğinizde PID muhtemelen geri gelecektir. Enfeksiyonun tüplerde apseye dönüşmesi durumunda ise tedavi icin ameliyat gerekebilir " diye konuştu.



"Tedavi edilmeyen enfeksiyon, iç üreme organlarına yayılabilir”

Hastalıktan kaçınmanın yollarına da değinen Kumru, birden fazla cinsel partnerden kaçınılması gerektiğini ya da mutlaka kondom kullanılması gerektiğini, düzenli jinekolojik muayene ve tarama yaptırılmasını, hastalık belirtileri fark edildiğinde derhal uzmana başvurulması gerektiğini dikkat çekti.

Prof. Dr. Selahattin Kumru, “Aksi halde, birçok servikal enfeksiyon, iç üreme organlarına yayılabilir, hem kişinin genel sağlığını hem de üreme sağlığını olumsuz etkilebilir" açıklamasında bulundu.