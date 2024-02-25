Prof. Dr. Kutoğlu'ndan Celal Şengör'e 'Karadeniz' tepkisi: Saçmalama hakkını kullanıyor

Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Jeoloji Profesörü Celal Şengör'ün "Karadeniz patlayacak sonunda" açıklamasına tepki göstererek, "Celal Hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor sadece" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Jeoloji Profesörü Celal Şengör'ün sözlerine tepki gösterdi.

Kutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in patlayacağı falan yok, merak etmeyin" dedi.

Prof. Dr. Kutoğlu, "Celal Hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor sadece. Bilim insanlarında ilerleyen yaşlarda çok görülen bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Karadenizin patlayacağı falan yok merak etmeyin. Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor sadece. Bilim İnsanlarında ilerleyen yaşlarda çok görülen bir durumdur. https://t.co/b3QIlpnRkP — Şenol Hakan Kutoğlu (@KutogluhHakan) February 24, 2024

CELAL ŞENGÖR NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Celal Şengör, 27 Tem 2023'te, KAFA TV Youtube kanalındaki açıklamasında "Karadeniz patlayacak sonunda. Çünkü içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda. Karadeniz'in 60 kilometre çevresinde yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak" demişti.