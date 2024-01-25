Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aşı karşıtlarına tepki: Gidin, piyango bileti alın!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Her paylaşımın altına aşı ile ilgili yalan yazanlara” paylaşımıyla aşı karşıtlarına tepki gösterdi.

Türkiye’nin Covid-19, influenza (grip), RSV gibi pek çok virüsün etkisi altında olduğu bir dönemde, ‘çoklu salgın’la mücadele için kritik önemdeki aşılara yönelik karşıtlıklar sosyal medyada hızla yayılıyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Her paylaşımın altına aşı ile ilgilli yalan yazanlara” başlıklı metinde aşı karşıtlarına tepki gösterdi.

Prof. Dr. Ceyhan, “Aşı yapıldı; mahvolduk, tansiyonum çıktı, oram attı, buram bozuldu, anam öldü, dayım öldü diye yalanlar yazacağınıza, dava açın” çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan mesajının devamında bilim dışı, temelsiz iddiaları savunan bu kesime yönelik “14 milyar doz aşıda çıkmamış yan etkiler size çıktıysa gidin, piyango bileti alın” diyerek seslendi.

Aşı karşıtı söylemlere karşı bilimsel ve sağlık odaklı argümanlar sunan Prof. Dr. Ceyhan'ın bu açıklamaları, toplum sağlığına dair doğru bilgiye erişim ve aşı kampanyalarının başarısını destekleme amacını taşıyor.