Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yapılan Covid-19 testlerinin yarısından fazlası pozitif

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yapılan Covid-19 testlerinin yarısından fazlasının pozitif olduğunu açıkladı. Ceyhan, "Eris varyantının özelliği bu. Çok hızlı ve kolay bulaşıyor" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid salgının başından bu yana en yoğun vakaya rastlandığı dönemde olduğumuzu ve yapılan testlerin yarısından fazlasının pozitif çıktığını söyledi.

Ceyhan, salgının en başında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen test kriterlerinin de güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Milliyet'in haberine göre; Mersin’deki bir toplantıya katılan meslektaşlarının yarısının Covid-19’a yakalandığını aktaran Ceyhan, “Ben ABD’de olduğum için toplantıya katılamadım ama tıp fakültesinden 3 günlüğüne Mersin’e giden arkadaşlarımız koronavirüse yakalandı. Eris varyantının özelliği bu. Çok hızlı ve kolay bulaşıyor. Tek iyi tarafı var. Ağır seyretmiyor. Sadece risk altındaki gruplarda ağır seyrediyor. Özellikle onları korumaya çalışıyoruz” dedi.

'TEST KRİTERLERİ YENİLENMELİ'

Yapılan testlerin yarısından fazlasında koronavirüs tespit edildiğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları kaydetti:

"• Virüs mutasyona uğradıkça eldeki testlerin duyarlılığı da azalıyor.

• Covidin mevcut testlerle tespit edilebilme oranı yüzde 50’nin altında.

• Eskisi kadar yoğun test yapılmıyor. Hasta çok ama tespit etmiyoruz.

• Bakanlığın sistemine göre test yaptırmak çok zor. Çünkü test kriterleri 2020’de salgının başında vakalar ağır seyrederken belirlendi. Kriterlerin yenilenmesi lazım.

• Şu an ki veriler, özel labrotuvarlarda test yaptıranların sonuçları."