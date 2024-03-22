Prof. Dr. Naci Görür'den Balıkesir depremi değerlendirmesi

Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dün 22.20'de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada sarsıntının, Balıkesir fay zonunun devamında gerçekleştiğini söyledi. Görür, geçmişteki 7.0 büyüklüğünde gerçekleşen depremi hatırlatarak bölgeyi uyardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dün 22.20'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7,7 kilometre olarak ölçülürken, Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından sosyal medya hesabından yurttaşları bilgilendiren Prof. Dr. Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Adaören-Dursunbey/Balıkesir’de deprem oldu. Deprem Balıkesir fay zonunun doğu devamında. Dursunbey yöresinde 20.Yüzyılda 1924, 1952 ve 1979’da da belli büyüklükte depremler var. 1898’de Başıkesir’de 7,0 büyüklüğünde deprem olmuştur."