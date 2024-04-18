Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat depremiyle ilgili uyarı

Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Görür, "Daha önce yazdığım gibi, KAF’ın Tokat’tan ayrılıp Anadolu Levhası içerisine SW yönünde uzanan bir kolu üzerinde. Bu deprem kalitesiz yapı stokunda ve yeraltı yapılarında yıkıcı olabilir" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Görür, "Daha önce yazdığım gibi, KAF’ın Tokat’tan ayrılıp Anadolu Levhası içerisine SW yönünde uzanan bir kolu üzerinde. Bu deprem kalitesiz yapı stokunda ve yeraltı yapılarında yıkıcı olabilir" dedi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat depremiyle ilgili açıklama yaptı. Dünkü 4,1’lik depreme dikkat çeken Görür X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Tokat Sulusaray’da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı yerde dün gece 4.1 bir deprem daha olmuştu. İlk deprem öncü depremdi. Şimdi olan deprem orta büyüklüğe yakın. Daha önce yazdığım gibi, KAF’ın Tokat’tan ayrılıp Anadolu Levhası içerisine SW yönünde uzanan bir kolu üzerinde. Bu deprem kalitesiz yapı stokunda ve yeraltı yapılarında yıkıcı olabilir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Görür, daha sonra yaptığı açıklamada ise söz konusu fayın güneybatısına yönelik uyarıda bulundu ve "Tokat-Sulusaray’da 4,4 deprem. Muhtemelen artçı. Fay üzerinde hareketlenme fazla. Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı. Çatlak va hasarlı binalardan uzak durulmalı. Geçmiş olsun" dedi.

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde dün gece meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Şehir merkezinde bir yıkım olmadığı belirtilirken, Sulusaray’ın Buğdaylı Köyü’nde bazı evlerin yıkıldığı açıklanmıştı.