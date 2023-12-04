Prof. Dr. Naci Görür 'Keşke söylemeseydik' dedi: Rant pazarlıkları yapılıyor

Prof. Dr Naci Görür, kentsel dönüşüm yasasını değerlendirdi. "Önce yasa çıkarılması gerektiğini söyledik. Keşke söylemeseydik" diyen Görür, "Ben deprem odaklı kentsel dönüşüm yapıldığına inanmıyorum. Rant pazarlıkları yapılıyor" ifadelerini kullandı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu’nun düzenlediği 5. İstanbul Kent Sempozyumu'nda konuşan Bilim Akademisi kurucu üyesi Prof. Dr. Naci Görür, deprem dirençli kentlerin nasıl olması gerektiğini anlattı.

İstanbul’un hâlâ depreme hazır olmadığını belirten Görür, “Dünya birçok örneği olduğu gibi deprem dirençli kentler yapmak mümkün. Yıllarca ‘Türkiye’yi depreme hazırlayabilirsiniz’ dedik. Bakanlıklara anlattık, televizyon ve gazetelerde bahsettik. Herhalde sesimiz ulaşmıyor” dedi.

‘BU YASAYLA OLMAZ’



Cumhuriyet'in haberine göre Görür, kamuoyunda “kentsel dönüşüm yasası” olarak yankı bulan torba yasa hakkında "Keşke ise "“Bizler de bir kenti depreme hazırlamak için önce yasa çıkarılması gerektiğini söyledik. Ancak keşke söylemeseydik. Geçen günlerde bir yasa çıkardılar ama halkı korkuttular.

Yurttaşlarda ‘Acaba malımıza mı çökecekler?’ diye bir endişe var. Böyle bir yasayla kenti yönetemezsiniz. Yönetebilmek için halkın, yerel yönetimin ve devletin el ele olması gerekiyor. Bu şartlarda İstanbul’da dönüşüm olamaz. Belediye ve hükümet didişmesinin ortasında halkın da korktuğu ortamda depreme hazırlanamayız. Ben deprem odaklı kentsel dönüşüm yapıldığına inanmıyorum. Bugün yaptığımız dönüşümde rant pazarlıkları yapılıyor. Deprem de bahane ediliyor” dedi.