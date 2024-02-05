Prof. Dr. Naci Görür: Murat Kurum bana danışmanlık teklif etti

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini söyledi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

FOX TV canlı yayınına katılan Görür, Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini açıkladı.

"DEPREM KONUSU BEKA MESELESİ"

Görür, "Murat Kurum bana danışmanlık teklif etti. Bizim için deprem konusu beka meselesi. Deprem konusunda Marmara Bölgesi'nde gerekenleri yapmazsak Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı tehlikeye girer" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL BİLMECESİ

Kurum'un danışmanlık teklif ettiği Prof. Dr. Görür, bir çevre katliamına yol açacağı için yoğun eleştirilerin yapıldığı Kanal İstanbul projesinin kesinlikle hayata geçirilmemesi gerektiğini söylüyor.

Kurum ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim ve inadına yapacağız" dediği projenin savunucuları arasında yer alıyor.

Görür, daha önce Kanal İstanbul için "Kanal İstanbul deprem açısından yapılmaması gereken bir proje" ifadelerini kullanmıştı. Görür, şunları söylemişti:

"Projenin yapılacağı güzergah deprem açısından iyi nitelikli değil. Düşünülen projenin Marmara'ya açıldığı bölgede çok sayıda aktif fay var. Aktif fayların ana deprem beklediğimiz fay noktasına bağlı olduğunu biliyoruz. Beklediğimiz deprem gerçekleştiği takdirde burada yapılması düşünülen Kanal İstanbul’un deniz ağzında da ciddi bir yıkıma sebep olabilecektir. Ayrıca, burada büyük ölçüde heyelan ve toprak kaymasına neden olacaktır. Küçükçekmece lagünü çok sayıda derenin birleştiği yer. Bu yüzden bölge de kalın alüvyon çökeli içerir. Buralarda alüvyon çökelinin tamamını kaldırmak mümkün değildir. Onları kaldırmadığınız sürece orada herhangi bir dengeli yapı yapmanız da mümkün değildir."

"Umarım ki Türkiye’nin ekonomisi ve siyasi irade bu işi benimser ve ekonomik gücümüz de yeterli olur ülkenin bazı projelerinden vazgeçerek ya da o projenin ağırlıklarını azaltarak.. Kanal İstanbul’u unutacaksın.. Az yol, az köprü yapacaksın. Hiç yapılmayacak demiyorum, mümkün olduğunca onları belirli bir plan içerisinde yaparken insanların can güvenliğinin tehdit edildiği bir işi bir an önce yapacaksın"