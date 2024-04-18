Prof. Dr. Naci Görür’den "halkı tedirgin ediyorsun" yorumlarına sert tepki

Prof. Dr. Naci Görür, olası büyük İstanbul depremine yönelik yaptığı uyarılar için 'halkı tedirgin ediyor' yorumlarına sert tepki gösterdi. Görür, "Ne kafası bunlar" ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 kenti yıkıma uğratan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, uzmanların olası büyük İstanbul depremine yönelik uyarıları devam ediyor.

İstanbul'da olması beklenen depreme yönelik sık sık açıklamalarda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 2023 yılında katıldığı bir programdan kesit paylaşarak uyarılarını sürdürdü.

Görür, "Niye deprem diye halkı tedirgin ediyorsun" diyenlere de sert tepki gösterdi.

Deprem bilimci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu son gönderiyi Ocak 2023’de yani depremden önce yapmışım. Şimdi kimi insanlar niye deprem diye halkı tedirgin ediyorsun diyorlar. Ne kafası bunlar" ifadelerini kullandı.

Görür ikinci paylaşımında ise şunları kaydetti:

"Ocak 2023’de Aslı Şafak ile yaptığım bu konuşmadan kısa bir süre sonra 50 binden fazla insanımız öldü. Halkı korkutmak diye bir tabir kullanmaya utanmıyor musunuz?"

Ocak 2023’de Aslı Şafak ile yaptığım bu konuşmadan kısa bir süre sonra 50 binden fazla insanımız öldü. Halkı korkutmak diye bir tabir kullanmaya utanmıyor musunuz? — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 17, 2024

Görür hatırlattığı uyarısında şunları söylemişti:

"Yarın uyandığımızda yüzlerce binlerce insanımız ölmüş olabilir. Millet olarak herhangi bir yerde ölümü bekler duruma geldik. ‘Bu işin şakası yok. Deprem lafı sevimsiz, konuşmayalım, korkuyoruz…’ Asıl deprem olduğu zaman yıkılmaktan korkmaz lazım. Bu işi umursamazlık edemeyiz. İstanbul’da beklediğimiz deprem olduğu zaman bizim düşünemeyeceğimiz boyutta insanımızın hayatı tehlikeye giriyor."