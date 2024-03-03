Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı görülecek bölgeleri açıkladı

Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı görüşecek bölgeler hakkında bilgi vererek, "Mart ayında kar yağışı yoğun olur, nedeni daha ılıman ve nemli hava olmasından" dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen, ülke genelindeki hava durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Önümüzdeki hafta sonu Anadolu'ya yoğun kar yağışı göründüğünü belirten Şen, "Perşembe günü sıcaklıkların tüm yurtta düşmesiyle özellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'da kar yağışları görülecek" dedi.

Şen, "Mart ayında kar yağışı yoğun olur, nedeni daha ılıman ve nemli hava olmasından" dedi.

Önümüzdeki hafta sonu Anadoluya yoğun kar yağışı görünüyor. Perşembe günü sıcaklıkların tüm yurtta düşmesiyle Özellikle Karadeniz İç Anadolunun kuzey ve doğusu Doğu anadoluda Kar yağışları görülecek.

Mart ayında kar yağışı yoğun olur nedeni daha ılıman ve nemli hava olmasından. — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) March 3, 2024

8 İLDE RİSK VAR

Bugün İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz'de yağmur olduğunu belirten Şen, şunları söyledi:

"Diğer bölgelerde yağış yok. Salı günü Ege, Marmara'nın güney ve batısı, Batı Akdeniz'e gelecek kuvvetli yağmur su baskınları yapabilir. Dikkatli olunmalı. İzmir, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Uşak, Denizli, Aydın, Antalya'da risk var."