Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı görülecek bölgeleri açıkladı
Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı görüşecek bölgeler hakkında bilgi vererek, "Mart ayında kar yağışı yoğun olur, nedeni daha ılıman ve nemli hava olmasından" dedi.
Prof. Dr. Orhan Şen, ülke genelindeki hava durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Önümüzdeki hafta sonu Anadolu'ya yoğun kar yağışı göründüğünü belirten Şen, "Perşembe günü sıcaklıkların tüm yurtta düşmesiyle özellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'da kar yağışları görülecek" dedi.
Şen, "Mart ayında kar yağışı yoğun olur, nedeni daha ılıman ve nemli hava olmasından" dedi.
Önümüzdeki hafta sonu Anadoluya yoğun kar yağışı görünüyor. Perşembe günü sıcaklıkların tüm yurtta düşmesiyle Özellikle Karadeniz İç Anadolunun kuzey ve doğusu Doğu anadoluda Kar yağışları görülecek.— Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) March 3, 2024
Mart ayında kar yağışı yoğun olur nedeni daha ılıman ve nemli hava olmasından.
8 İLDE RİSK VAR
Bugün İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz'de yağmur olduğunu belirten Şen, şunları söyledi:
"Diğer bölgelerde yağış yok. Salı günü Ege, Marmara'nın güney ve batısı, Batı Akdeniz'e gelecek kuvvetli yağmur su baskınları yapabilir. Dikkatli olunmalı. İzmir, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Uşak, Denizli, Aydın, Antalya'da risk var."
Bugün Pazar İç anadolu Orta ve Batı Karadenizde yağmur var. Diğer bölgelerde yağış yok— Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) March 3, 2024
SALI günü Ege Marmaranın güney ve Batısı batı Akdenize gelecek kuvvetli yağmur su baskınları yapabilir. Dikkatli olunmalı. İzmir Muğla Balıkesir Çanakkale Uşak Denizli Aydın Antalyada risk var