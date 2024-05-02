Prof. Dr. Süheyl Batum, Dursun Özbek'e rakip oluyor

Galatasaray'da başkanlık yarışı için yeni bir aday daha çıktı. Mevcut Başkan Dursun Özbek'e rakip olarak Prof. Dr. Süheyl Batum'un aday olacağı ifade edildi. Batum'un listesinde Rezan Epözdemir ve Ünal Aysal gibi isimlerin olacağı öne sürüldü.

Spor 02.05.2024 10:17 Giriş: 02.05.2024 10:17

Güncelleme: 02.05.2024 10:28 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+