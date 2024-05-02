Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Prof. Dr. Süheyl Batum, Dursun Özbek'e rakip oluyor

Galatasaray'da başkanlık yarışı için yeni bir aday daha çıktı. Mevcut Başkan Dursun Özbek'e rakip olarak Prof. Dr. Süheyl Batum'un aday olacağı ifade edildi. Batum'un listesinde Rezan Epözdemir ve Ünal Aysal gibi isimlerin olacağı öne sürüldü.

Spor
  • 02.05.2024 10:17
  • Giriş: 02.05.2024 10:17
  • Güncelleme: 02.05.2024 10:28
Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Süheyl Batum, Dursun Özbek'e rakip oluyor

Galatasaray'da, 25 Mayıs'ta gerçekleştirelecek Olağan Seçimli Genel Kurul için mevcut Başkan Dursun Özbek'e yeni bir rakip çıktı.

CHP'nin eski İstanbul Milletvekili ve Anayasa Profesörü Süheyl Batum'un, Galatasaray Başkanlığı için aday olacağı belirtildi.

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Batum'un listesinde Rezan Epözdemir, Ünal Aysal, Turgay Kıran, Mete İkiz gibi isimlerin yer alabileceğini yazdı.

Tüzemen, Abdürrahim Albayrak’ın da listede olacağını duyduğunu ifade etti.

Tüzemen, Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın Sportif A.Ş.'de görev yapacağını kaydetti.

Prof.Dr. Süheyl Batum'un bugün listesini vererek adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeniden aday olacağını kısa süre içinde açıklamıştı. Özbek'in listesini yarın teslim edeceği belirtiliyor.

BirGün'e Abone Ol