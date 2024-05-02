Prof. Dr. Süheyl Batum, Dursun Özbek'e rakip oluyor
Galatasaray'da başkanlık yarışı için yeni bir aday daha çıktı. Mevcut Başkan Dursun Özbek'e rakip olarak Prof. Dr. Süheyl Batum'un aday olacağı ifade edildi. Batum'un listesinde Rezan Epözdemir ve Ünal Aysal gibi isimlerin olacağı öne sürüldü.
Galatasaray'da, 25 Mayıs'ta gerçekleştirelecek Olağan Seçimli Genel Kurul için mevcut Başkan Dursun Özbek'e yeni bir rakip çıktı.
CHP'nin eski İstanbul Milletvekili ve Anayasa Profesörü Süheyl Batum'un, Galatasaray Başkanlığı için aday olacağı belirtildi.
Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Batum'un listesinde Rezan Epözdemir, Ünal Aysal, Turgay Kıran, Mete İkiz gibi isimlerin yer alabileceğini yazdı.
Tüzemen, Abdürrahim Albayrak’ın da listede olacağını duyduğunu ifade etti.
Tüzemen, Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın Sportif A.Ş.'de görev yapacağını kaydetti.
Süheyl beyin yönetim listesini yapan Rezan bey finansı da organize ediyormuş. Rezan bey yönetimde ikinci başkan olarak yer alacakmış. Eski Başkan Ünal Aysal sportif a.ş de görev yapacakmış.— Levent Tüzemen (@leventtuzemen1) May 1, 2024
Prof.Dr. Süheyl Batum'un bugün listesini vererek adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeniden aday olacağını kısa süre içinde açıklamıştı. Özbek'in listesini yarın teslim edeceği belirtiliyor.