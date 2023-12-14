Prof. Dr. Şükrü Ersoy’a göre Marmara için süre doldu: Her an deprem olabilir

AFAD Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara’da en son 1766’da çifte deprem olduğunu ve bunun süresinin dolduğunu belirterek, “Her an bir deprem olma potansiyeli var” dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Dekanı, Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı, AFAD Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy beklenen İstanbul depremi öncesi gerekli önlemlerin alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

'SÜRESİ DOLDU'

Ersoy, Marmara'da büyük bir deprem beklendiğini belirterek, "Bu süreçte çok uzun sürmeyecek öyle görünüyor. Tarihi sürece baktığımızda medeniyetlerde önemli yıkımlar oluşturan büyük hadiseler var. Marmara’da en son 1766’da çifte bir deprem var bunun süresi doldu. Dolayısı ile Marmara’da her an bir deprem olma potansiyeli var" dedi.

İstanbul ve çevresinde olacak depremin büyük yıkım yaratacağını söyleyen Prof. Dr. Ersoy, “Deprem sizi beklemez. Geldiği zaman önemli bir yıkım yapar. Özellikle böyle sıvılaşabilir zeminlerde etkisi daha fazla olabilir" ifadelerini kullandı.

HALİÇ İÇİN UYARI

İstanbul zemini hakkında konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Zemin hassasiyetini söyleyecek olursak özellikle Avrupa Yakası Haliç kıyısının güneyindeki tüm ilçeler zemin bakımından hassas" uyarısında bulundu.