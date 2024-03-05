Prof. Ersoy'dan Çanakkale depremi açıklaması: Büyük İstanbul depremini tetikler mi?

Prof. Şükrü Ersoy, Çanakkale'de dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Ersoy, depremin beklenen olası İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceğine yönelik soruya, "Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz büyük depreme ilişkin değil, Güney kollarla ilişkili bir deprem olsa gerek" diyerek yanıt verdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Çanakkale'de dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Ersoy, depremin, İstanbul'da beklenen büyük depremi tetikleyip tetiklemeyeceği sorusuna verdiği yanıtta, "Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz büyük depreme ilişkin değil, Güney kollarla ilişkili bir deprem olsa gerek. Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz Kuzey'deki kol, yani Marmara Denizi'nin içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluyla ilgili bir deprem değil bu. Bu Güney Marmara'daki fay zonlarıyla ilgili" dedi.

Ersoy’un açıklamalarının devamında öne çıkanlar şu şekilde:

"1953'te Yenice Gönen depremi var 7.2 büyüklüğünde. Büyük yıkım yapmıştır, bu ona yakın bir yerde. Son günlerde Gemlik Körfezi'nde olsun, kara üzerin Güney Marmara olsun bir aktivite var. Bir aydan beri çeşitli yerlerde bir aktivite var bunu izlemeye çalışıyoruz. Bu bölgede 4 -5 büyüklüğündeki depremler sürekli Gemlik Körfezi ya da Biga yarımadasının olduğu kesimlerdeki alanlarda karada ve denizde bir aktivite var. Biz kendimizi Kuzey kolunu konuşmaya kaptırdık. Oradaki İstanbul'u etkileyecek fayı konuşmaya çok kaptırdık. Güney'i konuşmayı ihmal ettik. Bursa ile Çanakkale arasındaki bölgede hem denizin içinde hem karada süreçlerle büyük depremler olduğunu bildiğimiz için bunlar tekrarlanabilir depremler. Dolayısıyla oranın da tehlikeli olduğunu belirtmek isterim.

AÇIKLANAN ENLEM VE BOYLAM FAY HATLARINI TETİKLER Mİ?

Bu depremin tetikleyeceğini düşünmüyorum. Bizimki sadece hissetmedir. Bu biraz zemine bağlı, binamıza bağlı. Deprem fayları parça parça. Her parçanın da ömrü var. Bazıları 200 yıl bazıları 500 hatta 1000 yıl da olabilir. Her fay hatları üzerinde kazılar yapıp kimliklerini ortaya koymak gerekiyor. Ama net şudur diyemem. Yer kazılıp eski fay bulunup tarihleniyor, işte o zaman tarih verebiliyoruz. Üniversiteler, AFAD desteklenmeli. 4.9 deprem kesinlikle tahribat yaratmaz. Çok hasarlı binalar üzerinde ancak yeni hasarlar oluşturabilir.

RİSKİ AZALTMAMIZ İÇİN NE YAPMAMIZ GEREK?

Mutlaka İstanbul nüfusunun azaltılması gerek. Bu kadar kalabalık bir şehirde en mükemmel planlar bile zararlar verebilir. Tablo çok içaçıcı değil. Burası ekonominin kalbinin attığı yer. Sadece Türkiye'nin sorunu değil, dünyanın dorunu. İstanbul'da kesin yıkılması gereken yerler zamanında yapılsaydı bugün daha iyi şeyler konuşuyor olacaktık.

DERİNLİK ÖNEMLİ Mİ?

Tabii, çünkü yer içinde enerji soğurulmadan çıktığında daha fazla hissedersin. Bizim normal seyirde 22-24 bin deprem olması gerekirken bu sene 75 bin deprem oldu. Bunların 50 bin tanesi artçı deprem ve deprem bölgesinde, kalanları ise diğer bölgelerde. Ama bu bile sayı olarak fazla.

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; Türkiye'nin her yerinde şu an bile yıkıcı bir deprem haberi alabilirsiniz. Deprem olan bölgelerde en az 2 yıl bu artçıları hissedebiliriz.

250 YILLIK PERİYOTA BAKILDIĞINDA NE SÖYLENEBİLİR?

Elbette her şey bağlantılı ama geçmişe bakarak olasılık hesapları yapılıyor. Kıta hareketlerini de ölçüyoruz. Buna göre gerilimin fazla olduğu depremin yaklaştığını söyleyebiliriz. Ama saatini gününü söyleyemeyiz. Şu anda bile büyük bir depremle karşılaşabiliriz. İstanbul için değil de kuzey kol için 250 yıl periyodu konuşulabilir."