Prof. Kara'dan kredi kartı faizi uyarısı: Çözümü kolay olmayacak

Merkez Bankası eski Başekonomisti Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, kredi kartı faizlerinin düşük kalmasının Türkiye ekonomisi için ciddi bir sorun biriktirdiğini ve çözümün kolay olmadığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, kredi kartı faizleri ile ilgili uyarıda bulundu.

Kara, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, kredi kartı faizinin ABD’de enflasyonun 7 katıyken, Türkiye'de neredeyse enflasyonla aynı seviyede olduğunu söyledi.

Yıllardır bir yandan yüksek enflasyonla yurttaşın peşin alım gücü düşürülürken diğer yandan kredi kartı faizinin düşük tutulmasının ciddi bir sorun biriktirdiğini kaydeden Kara, çözümün zor olacağını söyledi.

Kara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kredi kartı faizi ABD’de enflasyonun 7 katıyken, bizde neredeyse enflasyonla aynı seviyede. Yıllardır bir yandan yüksek enflasyonla vatandaşın peşin alım gücü düşürülürken diğer yandan kredi kartı faizinin düşük tutulması ciddi bir sorun biriktirdi. Çözümü kolay olmayacak."

Kredi kartı faizi ABD’de enflasyonun 7 katıyken, bizde neredeyse enflasyonla aynı seviyede.

Yıllardır bir yandan yüksek enflasyonla vatandaşın peşin alım gücü düşürülürken diğer yandan kredi kartı faizinin düşük tutulması ciddi bir sorun biriktirdi. Çözümü kolay olmayacak. pic.twitter.com/ToBhdLQdrX — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 13, 2024