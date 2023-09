Profesör Görür: Siyaset üstü, liyakatli bir bakanlıkla Türkiye'yi 10- 15 yılda depreme hazırlarız

Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Belki de Türkiye’de Afet Bakanlığı’nın kurulması gerektiğini ilk defa veya ilk söyleyenlerden biriyim. Eğer biz ciddi bir bakanlık kurarsak, liyakata dayalı onu kurumlandırırsak, ciddi bütçe verirsek ve anayasal bir yapısı olursa siyaset üstü bir bakanlıkla, Türkiye’yi 10-15 senede depreme hazırlarız" dedi.

Dicle Üniversitesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Mermerciler, Madenciler Derneği ev sahipliğinde, Diyarbakır'da bir otelde 'Depreme Dirençli Kentler Diyarbakır Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya katılan Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kentlerin dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Kentlerimizi deprem dirençli hale dönüştürmeliyiz. Çünkü depremle mücadele etmek mümkün değildir. Depremi durduramayacağımıza göre ölelim mi? Eğer ölmeyeceksek, kentleri deprem dirençli yapacağız. Bu mümkün mü? Mümkün. Diyarbakır’ın iki tane tehdidi var. İki tane deprem tehdidi var. Çok ciddi. Biri Bitlis- Zagros sitürü, ikincisi Doğu Anadolu fay hattıdır" dedi.

'DEPREMLE BAŞ ETMENİN ZAMANI GELDİ'

Türkiye’nin artık depremle baş etme zamanının geldiğini ifade eden Prof. Dr. Görür, "Belki de Türkiye’de Afet Bakanlığı’nın kurulması gerektiğini ilk defa veya ilk söyleyenlerden biriyim. Afet derken diğerlerini bir tarafa bırakıyorum. Özellikle depremi kastetmiştim. Eğer biz ciddi bir bakanlık kurarsak, liyakata dayalı onu kurumlandırırsak, ciddi bütçe verirsek ve anayasal bir yapısı olursa siyaset üstü bir bakanlıkla, Türkiye’yi 10- 15 senede depreme hazırlarız. Gerçekten bu ülkenin artık depremle baş etmenin zamanının geldiğinin büyük ihtimalle farkında olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN HER METREKARESİ CİDDİ DEPREM ÜRETECEK POTANSİYELDE"

Türkiye’de her an 7 büyüklüğünde bir depremin yaşanabileceğini belirten Görür, şöyle dedi:

"Bir gerçek var, bu ülke bir deprem ülkesidir. Jeolojik yapısı böyle, oluşumu böyle. Alp Himalaya Dağ Kuşağı’nın gereği olan bir kuşak üzerinde bulunuyoruz. Ülkemizin her metrekaresi, ciddi 7 ve üzeri deprem üreteceği potansiyelde bir ülke. Dolayısıyla bugün, bugün olmazsa yarın, herhangi bir gün sabah uyandığımız zaman 7 büyüklüğünde bir depremin, herhangi bir yerde olduğunu ve binlerce insanımızı kaybettiğimizi duyabiliriz, öğrenebiliriz. Bu bizim için sürpriz olmaz. Sizleri korkutmayacak, adeta bu ülkede inanç birliğiyle uğraşacağımız bir davaya katkı sunmaya sizi davet ediyorum. O da şu, oylarınızla, oylarınızla partiler üstü, hangi partiye oy verirseniz verin başımızın üzerinde yeri var. Siyaset üstüdür bu deprem. Biz göçüklerden ölüleri, cesetleri, insanları bu partili, şu partili diye çıkartmıyoruz, hepsi bizim insanımızdır. Halk olarak Diyarbakır’ı deprem dirençli istiyoruz. Varsa böyle bir planın buyur gel, yoksa böyle bir planın bana yaklaşma, sana verecek oyum yok."

"Maraş depreminin büyüklüğü 8.2 hatta 8.4'e ulaşabilirdi"Türkiye'nin genel tektonik durumu hakkında bilgi veren ABD'deki Colorado Üniversitesi'nden sismolog Roger Bilham ise, "2020 ve 2023 depremleri normalde olduğundan daha büyük bir deprem olabilirdi, peki bunu engelleyen sebep ne onu dikkat çekmek istiyorum. Deprem ilk başta Bingöl’den başlayıp tek bir deprem olabilirdi ama olmadı şimdi bunun nedenini açıklayacağım. Eğer tek bir deprem olsaydı yani 2020 depremi yaşanmasaydı ve bütün fay 2023 yılında kırılsaydı, depremin büyüklüğü 8.2 hatta 8.4’e ulaşabilirdi. Bu depremleri durduran şey, birincisi fayın uzunluğu, ikincisi fayın üzerindeki bent yan büklümler, engeller ve bariyerler, üçüncüsü ilk kez Roger Bilham ve diğer bilim insanları tarafından Doğu Anadolu Fay hattında kanıtlanan ‘krip’ hareketi ve bir diğer şey de derindeki kayaların özellikleri. Arazi çalışmalarında, kaymanın zorlaştığı yerlerde ‘Serpentinite’ mineralini sıkça gördük. Sabunsu bir yapıya sahip olan serpentinite, çok ani bir hareket üzerine etki ettiğinizde bu defa bir yapıştırıcı varmış gibi hareketi engelliyor. Yani serpantini, deprem davranışları üzerinde, depremin etkisini düşürücü etki yaptığı için bizim arkadaşımız. Buradan örnekler aldık ve ABD’ye analize gönderdik. Temel bir kural var, kayaların davranışlar, sıcaklık ve basınç koşulları altında değişiyor. Burada yaptığımız analizlerde eğer 100 santigrat derecede ise tıpkı serpentinite gibi kaymayı güçleştiriyor. Ancak 3 kilometre veya daha derinde ise o zaman bu etkisini kaybediyor ve kayma daha rahat bir şekilde ilerliyor. 2020 Sivrice depreminin güney ucu ile 2023 Kahramanmaraş depreminin kuzey doğusu arasında bir boşluk var. Bu iki kırık birleşmedi. Burası da az önce bahsettiğimiz ve ABD’ye gönderdiğimiz örnekteki gibi quartz schistli kayalardan oluşuyor. Bu kadar küçük minerallerin büyük depremleri nasıl durdurduğunu aslında söylemeye çalışıyorum" diye konuştu.