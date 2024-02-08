Propaganda ondan, yardım yurttaştan

Haber Merkezi

Maraş depreminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hane başına 10 bin TL destek ödemesinin devlet bütçesinden değil, AFAD’a vatandaşların yaptığı bağışlardan karşılandığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Şubat’ta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira yardımı, ayrıca yine hane başına 10 bin lira destek yardımı yapılacağının duyurdu.

Evrensel gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan deprem raporuna göre bu yardımlarına AFAD’a vatandaşların gönderdiği bağışlardan karşılandı.

AFAD bağış hesabında 2 Şubat 2024 itibarıyla 128,9 milyar TL toplandı bunların 79,3 milyar TL’si harcandı. AFAD’ın topladığı bağışlardan yapılan harcamalar şöyle sıralandı:

• Hane başına 10 bin TL tutarındaki destek ödemesi: 19,8 milyar TL.

• Hasarlı olan hane halkına 15 bin TL taşınma kira yardımı: 8,4 milyar TL ve 14,4 milyar TL

• Hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin TL tutarında yardım: 4,1 milyar TL.