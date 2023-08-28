Protestocular çetenin hedefi oldu

Yoksulluk ve siyasi krizlerin pençesindeki Haiti’de artan şiddet olaylarını protesto edenler, çetelerin hedefi oldu, en az 7 kişi öldü. Ülkede 2023 yılı içinde 2 bin 400’den fazla kişi çeteler tarafından öldürüldü.

Dış Haberler

Siyasi istikrarsızlık, doğal felaketler ve yoksullukla birlikte gelen çete şiddetinin pençesindeki Haiti’de güvensizlik ortamını protesto edenler, çetelerin kurşunlarının hedefi oldu. Independent Türkçe’nin haberine göre Karayip ülkesi Haiti’de ülkede bitmek bilmeyen şiddet olaylarına karşı bir kilise cemaati, başkent Port-au-Prince’te protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Bazıları sopa ve pala taşıyan yüzlerce protestocunun üzerine çete üyelerince otomatik silahlarla ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.

İZİN VERİLMEMELİYDİ

Yetkililer, olayda çok sayıda yaralı olduğunu ve can kaybının artmasından endişe ettiklerini bildirirken, yaralıları ve kaçırılanların da olduğu aktarıldı. Reuters haber ajansı, sosyal medyada dolaşan fakat teyit edemedikleri videolarda sokaklarda vurulan kişilerin, yerde yatan cesetlerin ve barışçıl bir yürüyüşe katıldıklarını düşünüp çete üyeleriyle çatışmayı beklemediklerini söyleyen göstericilerin yer aldığını duyurdu.

Haiti İnsan Hakları Araştırma ve Analiz Merkezi Direktörü Gédéon Jean, internetten canlı izlediği gösteri sırasında olanlardan dolayı Adalet Bakanlığı'na soruşturma çağrısında bulundu. Yürüyüşü düzenleyen Marco adındaki papazı sorumsuzlukla suçlayan Jean, "Polis onların oraya gitmesini engellemeliydi. Devletin böyle bir şeye izin vermesi aşırı korkunç" dedi.

ŞİDDETİN KISKACINDA

Onlarca yıldır süren istikrarsızlık, doğal felaketler ve ekonomik sıkıntılarla birlikte şiddet olaylarının giderek arttığı Haiti’de 2021'de Devlet Başkanı Jovenel Moïse'ye yönelik suikast, çeteleri büyüttü. Ülkenin başkentinin yüzde 80'ini yasadışı örgütlerin kontrol ettiği düşünülürken, ülkede yaşanan şiddet olayları sebebiyle yüz binlerce kişi yerlerinden edildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, 15 Ağustos’ta yaptığı açıklamada 2023 yılında en az 2 bin 439 Hatilinin öldürüldüğünü, 902'sinin yaralandığını, 951'inin de kaçırıldığını bildirmişti. Bu şiddet olaylarından rahatsız olan Haitililer de şiddete başvurarak "bwa kale" diye bilinen bir öz savunma hareketi başlattı.

BM verilerine göre nisanda başlayan ayaklanma, çetelerden gelen misillemelerle birlikte 350'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.