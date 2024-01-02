Psikiyatristler İsrail'i terk ediyor

İsrail'de kamu hastanelerinde çalışan onlarca psikiyatrist, yakın zamanda İsrail’den ayrılarak İngiltere’ye göç etti. Psikiyatristlerin ağır iş yükü nedeniyle göç ettiği belirtilirken, sistemde 400 psikiyatrist açığının bulunduğu bildirildi.

İsrail basını, Gazze Şeridi’ne saldırıların başladığı 7 Ekim’den sonra İsrail’de ruh sağlığı sisteminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve ağır iş yükü nedeniyle çok sayıda psikiyatristin ülkeden ayrılarak İngiltere’ye gittiğini yazdı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, kamu hastanelerinde çalışan onlarca psikiyatrist, yakın zamanda İsrail’den ayrılarak İngiltere’ye göç etti.

Ruh sağlığı sisteminin gerçek bir problemle karşı karşıya kaldığı İsrail’de psikiyatristlerin göç dalgası, ülkede ruh sağlığı desteğine yönelik talebin arttığı bir dönemde geldi.

"400 PSİKİYATRİST AÇIĞI BULUNUYOR"

Ruh Sağlığı Merkezleri Yöneticileri Forumu Başkanı Dr. Shmuel Hirschman, sistemde 400 psikiyatrist açığının bulunduğunu ve mevcut çalışanların emeklilik yaşına yaklaştığı veya bu yaşı aştığı için bu sayının 5 yılda iki katına çıkabileceğini söyledi.

Ruh Sağlığı Merkezleri Yöneticileri Forumu, Kamu Denetçisi Matanyahu Engelman’a geçen hafta “ruh sağlığı sisteminin içinde olduğu zor durumdan dolayı çaresizlik içinde seslendiği” bir mektup gönderdi.

Mektupta, Gazze’ye işaret edilerek, “7 Ekim olayları, İsrail'de, eğitimli bir uzman tarafından tedavi görmesi gereken yaklaşık 300 bin psikiyatri hastasının daha varlığına neden oldu” ifadesi kullanıldı.

Ruh sağlığı hizmetlerine talebin artış gösterdiği belirtilen mektupta, “Gazze Şeridi’nde savaşanların kaçının savaş sonrası travma yaşayacağı henüz bilinmiyor. Yüksek düzeyde zihinsel sağlık sorunlarına, intiharlara ve insanlık dışı koşullarda acil hastaneye yatışlara tanık oluyoruz” ifadelerine yer verildi.