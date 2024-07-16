Psikoloji Taban Puanları 2023: Psikoloji başarı sıralaması ve kontenjanları
Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Psikoloji bölümüne girmek isteyen adaylar ise Psikoloji taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Psikoloji başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Psikoloji Taban Puanları 2023
ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Psikoloji bölümüne girmek adaylar ise Psikoloji taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Psikoloji taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor. Peki, Psikoloji başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Psikoloji Taban Puanları 2023
Psikoloji Taban Puanları 2023
|Üniversite
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sıralaması
|Kontenjan
|Puan Türü
|Koç Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|509,33219
|715
|15+0
|Eşit Ağırlık
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|508,42276
|742
|12+0
|Eşit Ağırlık
|Boğaziçi Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce)
|497,76488
|1.316
|80+2
|Eşit Ağırlık
|Özyeğin Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|496,65302
|1.388
|11+0
|Eşit Ağırlık
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
|Psikoloji (İngilizce)
|480,82678
|2.770
|90+3
|Eşit Ağırlık
|TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|476,58761
|3.269
|10+0
|Eşit Ağırlık
|Yeditepe Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|470,80974
|4.087
|14+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|470,70497
|4.105
|13+0
|Eşit Ağırlık
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|466,6358
|4.786
|15+0
|Eşit Ağırlık
|Hacettepe Üniversitesi
|Psikoloji
|456,72988
|6.906
|100+3
|Eşit Ağırlık
|Kadir Has Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|452,08946
|8.070
|13+0
|Eşit Ağırlık
|TED Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|447,70901
|9.311
|14+0
|Eşit Ağırlık
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|443,75228
|10.666
|12+0
|Eşit Ağırlık
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|441,25398
|11.616
|30+0
|Eşit Ağırlık
|İbn Haldun Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|440,2085
|12.052
|12+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Üniversitesi
|Psikoloji
|440,10262
|12.110
|100+3
|Eşit Ağırlık
|Başkent Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|436,5068
|13.797
|5+0
|Eşit Ağırlık
|MEF Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|435,70838
|14.192
|13+0
|Eşit Ağırlık
|Ankara Üniversitesi
|Psikoloji
|435,55468
|14.281
|100+3
|Eşit Ağırlık
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|432,27141
|16.211
|9+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|432,2155
|16.256
|12+0
|Eşit Ağırlık
|Ege Üniversitesi
|Psikoloji
|428,83915
|18.751
|100+3
|Eşit Ağırlık
|Başkent Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|426,2156
|21.032
|15+0
|Eşit Ağırlık
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|423,46454
|23.727
|9+0
|Eşit Ağırlık
|Çankaya Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|422,21602
|25.016
|13+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|422,09197
|25.161
|12+0
|Eşit Ağırlık
|Üsküdar Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|420,33013
|27.134
|12+0
|Eşit Ağırlık
|Üsküdar Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|417,59758
|30.467
|12+0
|Eşit Ağırlık
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|Psikoloji
|416,9871
|31.270
|100+3
|Eşit Ağırlık
|Yaşar Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|416,02835
|32.520
|13+0
|Eşit Ağırlık
|Maltepe Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|415,16028
|33.670
|9+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|414,69224
|34.300
|8+0
|Eşit Ağırlık
|Atılım Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|409,96661
|41.183
|12+0
|Eşit Ağırlık
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|Psikoloji
|408,15557
|44.013
|100+3
|Eşit Ağırlık
|Haliç Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|407,71926
|44.710
|10+0
|Eşit Ağırlık
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|407,27891
|45.414
|10+0
|Eşit Ağırlık
|Maltepe Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|406,0654
|47.330
|10+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|405,15167
|48.835
|8+0
|Eşit Ağırlık
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce)
|404,60944
|49.721
|80+2
|Eşit Ağırlık
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|404,53019
|49.844
|9+0
|Eşit Ağırlık
|Anadolu Üniversitesi
|Psikoloji
|403,55314
|51.481
|60+2
|Eşit Ağırlık
|Akdeniz Üniversitesi
|Psikoloji
|402,56033
|53.146
|90+3
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Ticaret Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|401,54433
|54.871
|15+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|Psikoloji
|400,98325
|55.868
|80+2
|Eşit Ağırlık
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce)
|400,63166
|56.473
|100+3
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|399,44974
|58.568
|6+0
|Eşit Ağırlık
|Ankara Hacı Bayram veli Üniversitesi
|Psikoloji
|399,13444
|59.078
|70+2
|Eşit Ağırlık
|İstinye Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|398,60636
|59.980
|10+0
|Eşit Ağırlık
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|397,81288
|61.397
|10+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|397,50394
|61.952
|16+0
|Eşit Ağırlık
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|Psikoloji
|396,58976
|63.701
|40+1
|Eşit Ağırlık
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
|Psikoloji
|395,62358
|65.409
|100+3
|Eşit Ağırlık
|Ufuk Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|394,69299
|67.153
|11+0
|Eşit Ağırlık
|Ankara Bilim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|394,2506
|67.999
|9+0
|Eşit Ağırlık
|Işık Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|394,09087
|68.300
|11+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|393,77582
|68.914
|11+0
|Eşit Ağırlık
|Doğuş Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|392,6567
|71.127
|9+0
|Eşit Ağırlık
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|Psikoloji
|390,97407
|74.363
|90+3
|Eşit Ağırlık
|Beykent Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|390,69443
|74.911
|13+0
|Eşit Ağırlık
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Psikoloji
|389,65839
|77.012
|80+2
|Eşit Ağırlık
|Ankara Bilim Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|389,65514
|77.022
|9+0
|Eşit Ağırlık
|Abdullah Gül Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce)
|389,52654
|77.269
|60+2
|Eşit Ağırlık
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|Psikoloji
|389,18909
|77.981
|60+2
|Eşit Ağırlık
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|388,98249
|78.385
|12+0
|Eşit Ağırlık
|Haliç Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|388,39367
|79.638
|14+0
|Eşit Ağırlık
|Antalya Bilim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|387,97512
|80.450
|11+0
|Eşit Ağırlık
|İstinye Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|387,17765
|82.095
|12+0
|Eşit Ağırlık
|Bursa Teknik Üniversitesi
|Psikoloji
|387,02437
|82.404
|90+3
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|386,22802
|84.043
|10+0
|Eşit Ağırlık
|Selçuk Üniversitesi
|Psikoloji
|386,13593
|84.230
|70+2
|Eşit Ağırlık
|Sakarya Üniversitesi
|Psikoloji
|385,66274
|85.165
|70+2
|Eşit Ağırlık
|Altınbaş Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|385,48824
|85.532
|11+0
|Eşit Ağırlık
|KTO Karatay Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|385,09018
|86.333
|11+0
|Eşit Ağırlık
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|Psikoloji
|384,56635
|87.474
|80+2
|Eşit Ağırlık
|Doğuş Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|383,22512
|90.323
|9+0
|Eşit Ağırlık
|İzmir Bakırçay Üniversitesi
|Psikoloji
|383,21367
|90.344
|80+2
|Eşit Ağırlık
|Mudanya Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|382,91942
|90.996
|10+0
|Eşit Ağırlık
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|382,01605
|92.914
|41+0
|Eşit Ağırlık
|İzmir Demokrasi Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce)
|381,31111
|94.459
|70+2
|Eşit Ağırlık
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|381,22305
|94.686
|12+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|381,14533
|94.844
|10+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|380,87987
|95.435
|7+0
|Eşit Ağırlık
|Pamukkale Üniversitesi
|Psikoloji
|380,51529
|96.230
|60+2
|Eşit Ağırlık
|İzmir Demokrasi Üniversitesi
|Psikoloji
|379,3337
|98.843
|60+2
|Eşit Ağırlık
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|378,83613
|99.990
|24+0
|Eşit Ağırlık
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|378,5177
|100.708
|15+0
|Eşit Ağırlık
|Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|378,27225
|101.239
|11+0
|Eşit Ağırlık
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|377,69916
|102.561
|1+0
|Eşit Ağırlık
|Işık Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|377,23367
|103.602
|11+0
|Eşit Ağırlık
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|Psikoloji
|376,47448
|105.330
|100+3
|Eşit Ağırlık
|Nişantaşı Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|376,09143
|106.160
|11+0
|Eşit Ağırlık
|Fenerbahçe Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|375,74687
|106.982
|8+0
|Eşit Ağırlık
|Balıkesir Üniversitesi
|Psikoloji
|375,74405
|106.987
|70+2
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|375,59463
|107.322
|13+0
|Eşit Ağırlık
|TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|374,77864
|109.253
|24+0
|Eşit Ağırlık
|Başkent Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|374,40923
|110.101
|15+0
|Eşit Ağırlık
|Süleyman Demirel Üniversitesi
|Psikoloji
|374,03307
|110.990
|70+2
|Eşit Ağırlık
|Samsun Üniversitesi
|Psikoloji
|372,85068
|113.810
|70+2
|Eşit Ağırlık
|Toros Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|372,62732
|114.297
|10+0
|Eşit Ağırlık
|Çağ Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|372,41272
|114.761
|20+0
|Eşit Ağırlık
|Fenerbahçe Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|372,08863
|115.589
|9+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|372,03764
|115.715
|12+0
|Eşit Ağırlık
|Çukurova Üniversitesi
|Psikoloji
|371,97179
|115.860
|70+2
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|371,70264
|116.502
|11+0
|Eşit Ağırlık
|Atatürk Üniversitesi
|Psikoloji
|371,63461
|116.671
|70+2
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|371,23803
|117.668
|48+0
|Eşit Ağırlık
|Beykoz Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|370,97893
|118.284
|6+0
|Eşit Ağırlık
|Yalova Üniversitesi
|Psikoloji
|370,9137
|118.432
|60+2
|Eşit Ağırlık
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
|Psikoloji
|370,76145
|118.828
|60+2
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|370,23728
|120.119
|8+0
|Eşit Ağırlık
|Toros Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|368,96611
|123.231
|6+0
|Eşit Ağırlık
|Yeditepe Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|368,78294
|123.670
|44+0
|Eşit Ağırlık
|Nişantaşı Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|368,67846
|123.938
|13+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|368,45392
|124.492
|14+0
|Eşit Ağırlık
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Kampüsü)
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|368,36922
|124.705
|15+0
|Eşit Ağırlık
|Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|367,30208
|127.401
|9+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|367,2184
|127.615
|11+0
|Eşit Ağırlık
|Dicle Üniversitesi
|Psikoloji
|366,55031
|129.324
|70+2
|Eşit Ağırlık
|Antalya AKEV Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|366,34601
|129.910
|11+0
|Eşit Ağırlık
|Beykoz Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|366,22505
|130.213
|11+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|366,12269
|130.514
|11+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|366,11528
|130.536
|8+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|366,07769
|130.640
|11+0
|Eşit Ağırlık
|Düzce Üniversitesi
|Psikoloji
|365,91363
|131.047
|60+2
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|365,48621
|132.156
|6+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|365,38879
|132.429
|11+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|365,11871
|133.177
|14+0
|Eşit Ağırlık
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Psikoloji
|364,40146
|135.024
|70+2
|Eşit Ağırlık
|Nevşehir Hacı Bektaş veli Üniversitesi
|Psikoloji
|364,29936
|135.282
|70+2
|Eşit Ağırlık
|Uşak Üniversitesi
|Psikoloji
|364,24315
|135.429
|70+2
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Topkapı Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|363,98959
|136.085
|8+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Topkapı Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|363,69202
|136.856
|10+0
|Eşit Ağırlık
|Kapadokya Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|362,6426
|139.743
|14+0
|Eşit Ağırlık
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|Psikoloji
|362,49673
|140.123
|90+3
|Eşit Ağırlık
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|Psikoloji
|362,20139
|140.894
|70+2
|Eşit Ağırlık
|Avrasya Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|362,193
|140.914
|9+0
|Eşit Ağırlık
|Özyeğin Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|362,14746
|141.038
|45+0
|Eşit Ağırlık
|KTO Karatay Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|362,08805
|141.214
|11+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|362,04997
|141.318
|66+0
|Eşit Ağırlık
|Mersin Üniversitesi
|Psikoloji
|362,03493
|141.363
|70+2
|Eşit Ağırlık
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|361,74653
|142.155
|11+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|361,1633
|143.675
|10+0
|Eşit Ağırlık
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|361,0009
|144.123
|60+0
|Eşit Ağırlık
|Başkent Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|360,2529
|146.188
|28+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|360,1959
|146.348
|2+0
|Eşit Ağırlık
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|358,90919
|149.951
|60+0
|Eşit Ağırlık
|Erzurum Teknik Üniversitesi
|Psikoloji
|358,871
|150.050
|70+2
|Eşit Ağırlık
|Ufuk Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|358,65531
|150.626
|7+0
|Eşit Ağırlık
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Psikoloji
|358,10298
|152.269
|120+3
|Eşit Ağırlık
|Kastamonu Üniversitesi
|Psikoloji
|357,7403
|153.262
|60+2
|Eşit Ağırlık
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|356,45107
|156.980
|20+0
|Eşit Ağırlık
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|356,36664
|157.230
|12+0
|Eşit Ağırlık
|Bartın Üniversitesi
|Psikoloji
|356,30899
|157.396
|80+2
|Eşit Ağırlık
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
|355,5925
|159.435
|26+0
|Eşit Ağırlık
|Mudanya Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|354,91148
|161.469
|15+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|354,90856
|161.480
|66+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|354,36532
|163.074
|2+0
|Eşit Ağırlık
|Kırıkkale Üniversitesi
|Psikoloji
|354,3056
|163.257
|70+2
|Eşit Ağırlık
|Çankırı Karatekin Üniversitesi
|Psikoloji
|354,26509
|163.368
|80+2
|Eşit Ağırlık
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
|Psikoloji
|353,66368
|165.165
|90+3
|Eşit Ağırlık
|Afyon Kocatepe Üniversitesi
|Psikoloji
|353,08849
|166.921
|40+1
|Eşit Ağırlık
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|Psikoloji
|353,01686
|167.155
|80+2
|Eşit Ağırlık
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|Psikoloji
|352,92372
|167.430
|80+2
|Eşit Ağırlık
|Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi
|Psikoloji
|352,92236
|167.434
|60+2
|Eşit Ağırlık
|Mardin Artuklu Üniversitesi
|Psikoloji
|352,20984
|169.528
|70+2
|Eşit Ağırlık
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|350,78346
|173.923
|12+0
|Eşit Ağırlık
|Gümüşhane Üniversitesi
|Psikoloji
|349,4956
|177.917
|80+2
|Eşit Ağırlık
|Yakın Doğu Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|347,80977
|183.325
|9+0
|Eşit Ağırlık
|Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|347,42732
|184.545
|34+0
|Eşit Ağırlık
|Çankaya Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|346,75603
|186.787
|63+0
|Eşit Ağırlık
|Yaşar Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
|345,81575
|189.967
|30+0
|Eşit Ağırlık
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
|345,01995
|192.550
|9+0
|Eşit Ağırlık
|Munzur Üniversitesi
|Psikoloji
|343,5125
|197.726
|60+2
|Eşit Ağırlık
|Bingöl Üniversitesi
|Psikoloji
|343,00868
|199.477
|90+3
|Eşit Ağırlık
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
|Psikoloji
|342,43517
|201.425
|60+2
|Eşit Ağırlık
|Muş Alparslan Üniversitesi
|Psikoloji
|341,57103
|204.414
|60+2
|Eşit Ağırlık
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|340,9817
|206.594
|8+0
|Eşit Ağırlık
|Lefke Avrupa Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|340,24005
|209.291
|9+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|339,819
|210.803
|51+0
|Eşit Ağırlık
|Özyeğin Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|338,88653
|214.216
|19+0
|Eşit Ağırlık
|Çağ Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|337,21336
|220.542
|80+0
|Eşit Ağırlık
|Üsküdar Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli)
|337,08412
|221.055
|27+0
|Eşit Ağırlık
|Lefke Avrupa Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|336,8367
|221.950
|14+0
|Eşit Ağırlık
|Yakın Doğu Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|336,51193
|223.194
|17+0
|Eşit Ağırlık
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|336,41926
|223.559
|12+0
|Eşit Ağırlık
|Ankara Bilim Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|333,7561
|234.050
|40+0
|Eşit Ağırlık
|Girne Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|332,89204
|237.599
|5+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Ticaret Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli)
|332,351
|239.939
|32+0
|Eşit Ağırlık
|MEF Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|332,23779
|240.414
|76+0
|Eşit Ağırlık
|Atılım Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
|330,64075
|247.008
|15+0
|Eşit Ağırlık
|Kıbrıs Batı Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|330,03939
|249.499
|5+0
|Eşit Ağırlık
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
|Psikoloji (%75 İndirimli)
|329,05549
|253.627
|2+0
|Eşit Ağırlık
|Nişantaşı Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|329,04703
|253.669
|1+0
|Eşit Ağırlık
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|328,22268
|257.197
|61+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|328,20324
|257.284
|29+0
|Eşit Ağırlık
|Kadir Has Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|327,93068
|258.461
|66+0
|Eşit Ağırlık
|KTO Karatay Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|326,83664
|263.245
|48+0
|Eşit Ağırlık
|Uluslararası Final Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|326,5147
|264.768
|9+0
|Eşit Ağırlık
|Girne Amerikan Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|326,0369
|266.956
|15+0
|Eşit Ağırlık
|Yeditepe Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|325,53356
|269.271
|32+0
|Eşit Ağırlık
|Girne Amerikan Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|325,52627
|269.320
|18+0
|Eşit Ağırlık
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli)
|325,23634
|270.599
|9+0
|Eşit Ağırlık
|Üsküdar Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
|324,04947
|276.083
|43+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|323,98518
|276.380
|16+0
|Eşit Ağırlık
|TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|323,8639
|276.920
|35+0
|Eşit Ağırlık
|Koç Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|323,73544
|277.492
|85+0
|Eşit Ağırlık
|TED Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
|323,6534
|277.841
|54+0
|Eşit Ağırlık
|Kadir Has Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|322,48322
|283.324
|7+0
|Eşit Ağırlık
|Uluslararası Final Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|322,00186
|285.632
|5+0
|Eşit Ağırlık
|Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|321,48879
|288.071
|6+0
|Eşit Ağırlık
|Nişantaşı Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|321,42156
|288.387
|71+0
|Eşit Ağırlık
|Başkent Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|319,79741
|296.510
|57+0
|Eşit Ağırlık
|Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|319,50146
|297.934
|25+0
|Eşit Ağırlık
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|319,15468
|299.675
|58+0
|Eşit Ağırlık
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi - Lefkoşa)
|Psikoloji (Burslu)
|317,64426
|307.237
|10+0
|Eşit Ağırlık
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli)
|316,78039
|311.626
|35+0
|Eşit Ağırlık
|Ada Kent Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|315,22136
|319.818
|5+0
|Eşit Ağırlık
|Kıbrıs İlim Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu)
|314,61569
|322.958
|8+0
|Eşit Ağırlık
|Nişantaşı Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|314,41198
|324.119
|63+0
|Eşit Ağırlık
|Ankara Bilim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
|313,93478
|326.610
|12+0
|Eşit Ağırlık
|Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|313,86821
|326.976
|16+0
|Eşit Ağırlık
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|313,36554
|329.613
|45+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli)
|311,86252
|337.803
|48+0
|Eşit Ağırlık
|Nişantaşı Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|311,35546
|340.612
|1+0
|Eşit Ağırlık
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|310,36884
|346.230
|42+0
|Eşit Ağırlık
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|310,12775
|347.664
|45+0
|Eşit Ağırlık
|TED Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|308,77916
|355.462
|22+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|308,53934
|356.802
|62+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|308,13209
|359.153
|45+0
|Eşit Ağırlık
|Haliç Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
|307,97925
|360.066
|42+0
|Eşit Ağırlık
|Altınbaş Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|307,81874
|360.970
|59+0
|Eşit Ağırlık
|Işık Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|307,3095
|364.107
|45+0
|Eşit Ağırlık
|Antalya Bilim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
|307,03533
|365.708
|59+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|306,19182
|370.680
|50+0
|Eşit Ağırlık
|Fenerbahçe Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|305,76744
|373.301
|34+0
|Eşit Ağırlık
|Ankara Bilim Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|305,63709
|374.095
|11+0
|Eşit Ağırlık
|Yaşar Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|305,32623
|375.943
|47+0
|Eşit Ağırlık
|Haliç Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli)
|305,1127
|377.273
|57+0
|Eşit Ağırlık
|Maltepe Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
|304,14417
|383.271
|18+0
|Eşit Ağırlık
|Işık Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|303,70659
|385.976
|45+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|301,84577
|397.770
|34+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|301,56621
|399.602
|49+0
|Eşit Ağırlık
|Çankaya Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|301,5048
|400.001
|12+0
|Eşit Ağırlık
|Kapadokya Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli)
|301,39657
|400.713
|26+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
|300,93774
|403.709
|48+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|300,71813
|405.225
|28+0
|Eşit Ağırlık
|Lefke Avrupa Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|300,65123
|405.655
|32+0
|Eşit Ağırlık
|Uluslararası Balkan Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|299,07271
|416.172
|2+0
|Eşit Ağırlık
|Üsküdar Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|298,50201
|419.970
|41+0
|Eşit Ağırlık
|Antalya AKEV Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|296,6684
|432.478
|45+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli)
|295,99123
|437.125
|44+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|294,66988
|446.341
|40+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|293,96671
|451.258
|47+0
|Eşit Ağırlık
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|292,99829
|458.200
|50+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|292,80645
|459.612
|35+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|292,34453
|463.055
|43+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli)
|292,23814
|463.829
|32+0
|Eşit Ağırlık
|Ufuk Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|291,90869
|466.188
|54+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|291,57578
|468.679
|39+0
|Eşit Ağırlık
|Üsküdar Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|291,52496
|469.079
|25+0
|Eşit Ağırlık
|Mudanya Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|288,54375
|492.065
|25+0
|Eşit Ağırlık
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|288,47056
|492.628
|42+0
|Eşit Ağırlık
|Haliç Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|288,39891
|493.201
|24+0
|Eşit Ağırlık
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|287,78792
|497.815
|10+0
|Eşit Ağırlık
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|287,74695
|498.137
|26+0
|Eşit Ağırlık
|Haliç Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|286,98214
|504.188
|13+0
|Eşit Ağırlık
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|285,90883
|512.759
|11+0
|Eşit Ağırlık
|Toros Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|284,92797
|520.773
|60+0
|Eşit Ağırlık
|Atılım Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|284,78832
|521.948
|56+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|284,7271
|522.432
|59+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Ticaret Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|284,58465
|523.619
|50+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli)
|282,13737
|543.909
|57+0
|Eşit Ağırlık
|İstinye Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|281,37119
|550.507
|68+0
|Eşit Ağırlık
|Toros Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|280,86147
|554.803
|34+0
|Eşit Ağırlık
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|280,38284
|558.958
|57+0
|Eşit Ağırlık
|Lefke Avrupa Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|280,24746
|560.137
|44+0
|Eşit Ağırlık
|Maltepe Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli)
|279,47339
|566.845
|19+0
|Eşit Ağırlık
|Ankara Bilim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|279,36689
|567.803
|39+0
|Eşit Ağırlık
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|279,03503
|570.753
|5+0
|Eşit Ağırlık
|Beykoz Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|278,99673
|571.135
|59+0
|Eşit Ağırlık
|Girne Amerikan Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|278,706
|573.691
|21+0
|Eşit Ağırlık
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|278,4295
|576.137
|64+0
|Eşit Ağırlık
|İstinye Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|278,39015
|576.472
|55+0
|Eşit Ağırlık
|Işık Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|278,15236
|578.463
|15+0
|Eşit Ağırlık
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|277,6928
|582.602
|24+0
|Eşit Ağırlık
|Doğuş Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|276,86457
|590.068
|45+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|276,73224
|591.287
|68+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Topkapı Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|274,85148
|608.729
|42+0
|Eşit Ağırlık
|Doğuş Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|274,6386
|610.691
|45+0
|Eşit Ağırlık
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|273,43239
|621.893
|8+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|273,3893
|622.302
|14+0
|Eşit Ağırlık
|Avrasya Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|273,12542
|624.900
|51+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|272,58574
|629.983
|6+0
|Eşit Ağırlık
|Beykent Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|271,84625
|637.048
|77+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|271,47693
|640.510
|59+0
|Eşit Ağırlık
|Beykoz Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|271,42222
|641.052
|34+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|271,33601
|641.920
|3+0
|Eşit Ağırlık
|Girne Amerikan Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|271,07737
|644.386
|17+0
|Eşit Ağırlık
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|270,43739
|650.732
|42+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|270,301
|652.016
|43+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|269,81839
|656.823
|45+0
|Eşit Ağırlık
|Işık Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|269,27578
|662.281
|15+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|269,09472
|664.164
|8+0
|Eşit Ağırlık
|Fenerbahçe Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|268,52627
|669.848
|40+0
|Eşit Ağırlık
|Antalya AKEV Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|268,5143
|669.981
|14+0
|Eşit Ağırlık
|Kapadokya Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|268,27683
|672.379
|50+0
|Eşit Ağırlık
|Lefke Avrupa Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|266,67549
|688.727
|2+0
|Eşit Ağırlık
|Uluslararası Balkan Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli)
|266,35416
|692.154
|3+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|265,41106
|702.047
|10+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|265,31831
|703.010
|15+0
|Eşit Ağırlık
|Fenerbahçe Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|265,1319
|704.947
|8+0
|Eşit Ağırlık
|Maltepe Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|264,54807
|711.107
|41+0
|Eşit Ağırlık
|Doğuş Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|264,28806
|713.833
|6+0
|Eşit Ağırlık
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|263,70533
|720.031
|44+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|263,32556
|724.097
|31+0
|Eşit Ağırlık
|Lefke Avrupa Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|263,08577
|726.600
|49+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|262,59672
|731.831
|17+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|259,73216
|763.291
|43+0
|Eşit Ağırlık
|Yakın Doğu Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|259,06363
|770.775
|73+0
|Eşit Ağırlık
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Kampüsü)
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|258,63859
|775.685
|75+0
|Eşit Ağırlık
|Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli)
|258,44299
|777.847
|51+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|257,06832
|793.370
|7+0
|Eşit Ağırlık
|Maltepe Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|256,43328
|800.686
|33+0
|Eşit Ağırlık
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Kampüsü)
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|255,4961
|811.497
|7+0
|Eşit Ağırlık
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|254,49332
|823.362
|34+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|253,24913
|838.082
|59+0
|Eşit Ağırlık
|Uluslararası Final Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|253,10056
|839.886
|32+0
|Eşit Ağırlık
|Fenerbahçe Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|252,75253
|844.045
|11+0
|Eşit Ağırlık
|Uluslararası Final Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|251,12787
|863.698
|3+0
|Eşit Ağırlık
|Girne Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|251,04768
|864.716
|25+0
|Eşit Ağırlık
|Doğuş Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|250,56296
|870.696
|5+0
|Eşit Ağırlık
|İstanbul Topkapı Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|250,51721
|871.279
|54+0
|Eşit Ağırlık
|Kıbrıs İlim Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|249,61143
|882.560
|42+0
|Eşit Ağırlık
|Yakın Doğu Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|247,89985
|903.667
|41+0
|Eşit Ağırlık
|Uluslararası Final Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|247,32168
|910.945
|9+0
|Eşit Ağırlık
|Girne Amerikan Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|246,44212
|922.113
|21+0
|Eşit Ağırlık
|Uluslararası Final Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|241,9159
|980.877
|22+0
|Eşit Ağırlık
|Kıbrıs Batı Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|236,90368
|1.048.443
|25+0
|Eşit Ağırlık
|Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|235,89432
|1.062.316
|34+0
|Eşit Ağırlık
|Girne Amerikan Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|234,62026
|1.079.984
|18+0
|Eşit Ağırlık
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi - Lefkoşa)
|Psikoloji (Ücretli)
|227,31721
|1.183.117
|7+0
|Eşit Ağırlık
|Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|225,44332
|1.209.973
|24+0
|Eşit Ağırlık
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi - Lefkoşa)
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|224,1865
|1.228.277
|40+0
|Eşit Ağırlık
|Uluslararası Balkan Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|220,68303
|1.278.537
|5+0
|Eşit Ağırlık
|Bakü Devlet Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli)
|209,01165
|1.442.354
|15+0
|Eşit Ağırlık
|Ada Kent Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli)
|165,20535
|1.774.912
|25+0
|Eşit Ağırlık