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Psikoloji Taban Puanları 2023: Psikoloji başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Psikoloji bölümüne girmek isteyen adaylar ise Psikoloji taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Psikoloji başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Psikoloji Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:04
  • Giriş: 16.07.2024 13:04
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:04
Psikoloji Taban Puanları 2023: Psikoloji başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Psikoloji bölümüne girmek adaylar ise Psikoloji taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Psikoloji taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Psikoloji başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Psikoloji Taban Puanları 2023

Psikoloji Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SıralamasıKontenjanPuan Türü
Koç ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)509,3321971515+0Eşit Ağırlık
İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)508,4227674212+0Eşit Ağırlık
Boğaziçi ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce)497,764881.31680+2Eşit Ağırlık
Özyeğin ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)496,653021.38811+0Eşit Ağırlık
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)Psikoloji (İngilizce)480,826782.77090+3Eşit Ağırlık
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)476,587613.26910+0Eşit Ağırlık
Yeditepe ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)470,809744.08714+0Eşit Ağırlık
İstanbul Bilgi ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)470,704974.10513+0Eşit Ağırlık
Bahçeşehir ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)466,63584.78615+0Eşit Ağırlık
Hacettepe ÜniversitesiPsikoloji456,729886.906100+3Eşit Ağırlık
Kadir Has ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)452,089468.07013+0Eşit Ağırlık
TED ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)447,709019.31114+0Eşit Ağırlık
İzmir Ekonomi ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)443,7522810.66612+0Eşit Ağırlık
İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)441,2539811.61630+0Eşit Ağırlık
İbn Haldun ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)440,208512.05212+0Eşit Ağırlık
İstanbul ÜniversitesiPsikoloji440,1026212.110100+3Eşit Ağırlık
Başkent ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)436,506813.7975+0Eşit Ağırlık
MEF ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)435,7083814.19213+0Eşit Ağırlık
Ankara ÜniversitesiPsikoloji435,5546814.281100+3Eşit Ağırlık
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)432,2714116.2119+0Eşit Ağırlık
İstanbul Medipol ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)432,215516.25612+0Eşit Ağırlık
Ege ÜniversitesiPsikoloji428,8391518.751100+3Eşit Ağırlık
Başkent ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)426,215621.03215+0Eşit Ağırlık
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)423,4645423.7279+0Eşit Ağırlık
Çankaya ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)422,2160225.01613+0Eşit Ağırlık
İstanbul Medipol ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)422,0919725.16112+0Eşit Ağırlık
Üsküdar ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)420,3301327.13412+0Eşit Ağırlık
Üsküdar ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)417,5975830.46712+0Eşit Ağırlık
Dokuz Eylül ÜniversitesiPsikoloji416,987131.270100+3Eşit Ağırlık
Yaşar ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)416,0283532.52013+0Eşit Ağırlık
Maltepe ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)415,1602833.6709+0Eşit Ağırlık
İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)414,6922434.3008+0Eşit Ağırlık
Atılım ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)409,9666141.18312+0Eşit Ağırlık
Bursa Uludağ ÜniversitesiPsikoloji408,1555744.013100+3Eşit Ağırlık
Haliç ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)407,7192644.71010+0Eşit Ağırlık
Ankara Medipol ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)407,2789145.41410+0Eşit Ağırlık
Maltepe ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)406,065447.33010+0Eşit Ağırlık
İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)405,1516748.8358+0Eşit Ağırlık
Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce)404,6094449.72180+2Eşit Ağırlık
İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)404,5301949.8449+0Eşit Ağırlık
Anadolu ÜniversitesiPsikoloji403,5531451.48160+2Eşit Ağırlık
Akdeniz ÜniversitesiPsikoloji402,5603353.14690+3Eşit Ağırlık
İstanbul Ticaret ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)401,5443354.87115+0Eşit Ağırlık
İstanbul Medeniyet ÜniversitesiPsikoloji400,9832555.86880+2Eşit Ağırlık
Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce)400,6316656.473100+3Eşit Ağırlık
İstanbul Okan ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)399,4497458.5686+0Eşit Ağırlık
Ankara Hacı Bayram veli ÜniversitesiPsikoloji399,1344459.07870+2Eşit Ağırlık
İstinye ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)398,6063659.98010+0Eşit Ağırlık
Ankara Medipol ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)397,8128861.39710+0Eşit Ağırlık
İstanbul Kültür ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)397,5039461.95216+0Eşit Ağırlık
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiPsikoloji396,5897663.70140+1Eşit Ağırlık
İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiPsikoloji395,6235865.409100+3Eşit Ağırlık
Ufuk ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)394,6929967.15311+0Eşit Ağırlık
Ankara Bilim ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)394,250667.9999+0Eşit Ağırlık
Işık ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)394,0908768.30011+0Eşit Ağırlık
İstanbul Aydın ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)393,7758268.91411+0Eşit Ağırlık
Doğuş ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)392,656771.1279+0Eşit Ağırlık
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiPsikoloji390,9740774.36390+3Eşit Ağırlık
Beykent ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)390,6944374.91113+0Eşit Ağırlık
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiPsikoloji389,6583977.01280+2Eşit Ağırlık
Ankara Bilim ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)389,6551477.0229+0Eşit Ağırlık
Abdullah Gül ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce)389,5265477.26960+2Eşit Ağırlık
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiPsikoloji389,1890977.98160+2Eşit Ağırlık
Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)388,9824978.38512+0Eşit Ağırlık
Haliç ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)388,3936779.63814+0Eşit Ağırlık
Antalya Bilim ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)387,9751280.45011+0Eşit Ağırlık
İstinye ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)387,1776582.09512+0Eşit Ağırlık
Bursa Teknik ÜniversitesiPsikoloji387,0243782.40490+3Eşit Ağırlık
İstanbul Gelişim ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)386,2280284.04310+0Eşit Ağırlık
Selçuk ÜniversitesiPsikoloji386,1359384.23070+2Eşit Ağırlık
Sakarya ÜniversitesiPsikoloji385,6627485.16570+2Eşit Ağırlık
Altınbaş ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)385,4882485.53211+0Eşit Ağırlık
KTO Karatay ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)385,0901886.33311+0Eşit Ağırlık
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiPsikoloji384,5663587.47480+2Eşit Ağırlık
Doğuş ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)383,2251290.3239+0Eşit Ağırlık
İzmir Bakırçay ÜniversitesiPsikoloji383,2136790.34480+2Eşit Ağırlık
Mudanya ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)382,9194290.99610+0Eşit Ağırlık
İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)382,0160592.91441+0Eşit Ağırlık
İzmir Demokrasi ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce)381,3111194.45970+2Eşit Ağırlık
Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)381,2230594.68612+0Eşit Ağırlık
İstanbul Okan ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)381,1453394.84410+0Eşit Ağırlık
İstanbul Kent ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)380,8798795.4357+0Eşit Ağırlık
Pamukkale ÜniversitesiPsikoloji380,5152996.23060+2Eşit Ağırlık
İzmir Demokrasi ÜniversitesiPsikoloji379,333798.84360+2Eşit Ağırlık
Bahçeşehir ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)378,8361399.99024+0Eşit Ağırlık
Hasan Kalyoncu ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)378,5177100.70815+0Eşit Ağırlık
Konya Gıda ve Tarım ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)378,27225101.23911+0Eşit Ağırlık
Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)377,69916102.5611+0Eşit Ağırlık
Işık ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)377,23367103.60211+0Eşit Ağırlık
Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiPsikoloji376,47448105.330100+3Eşit Ağırlık
Nişantaşı ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)376,09143106.16011+0Eşit Ağırlık
Fenerbahçe ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)375,74687106.9828+0Eşit Ağırlık
Balıkesir ÜniversitesiPsikoloji375,74405106.98770+2Eşit Ağırlık
İstanbul Gelişim ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)375,59463107.32213+0Eşit Ağırlık
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)374,77864109.25324+0Eşit Ağırlık
Başkent ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)374,40923110.10115+0Eşit Ağırlık
Süleyman Demirel ÜniversitesiPsikoloji374,03307110.99070+2Eşit Ağırlık
Samsun ÜniversitesiPsikoloji372,85068113.81070+2Eşit Ağırlık
Toros ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)372,62732114.29710+0Eşit Ağırlık
Çağ ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)372,41272114.76120+0Eşit Ağırlık
Fenerbahçe ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)372,08863115.5899+0Eşit Ağırlık
İstanbul Kent ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)372,03764115.71512+0Eşit Ağırlık
Çukurova ÜniversitesiPsikoloji371,97179115.86070+2Eşit Ağırlık
İstanbul Atlas ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)371,70264116.50211+0Eşit Ağırlık
Atatürk ÜniversitesiPsikoloji371,63461116.67170+2Eşit Ağırlık
İstanbul Bilgi ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)371,23803117.66848+0Eşit Ağırlık
Beykoz ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)370,97893118.2846+0Eşit Ağırlık
Yalova ÜniversitesiPsikoloji370,9137118.43260+2Eşit Ağırlık
Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiPsikoloji370,76145118.82860+2Eşit Ağırlık
İstanbul Rumeli ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)370,23728120.1198+0Eşit Ağırlık
Toros ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)368,96611123.2316+0Eşit Ağırlık
Yeditepe ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)368,78294123.67044+0Eşit Ağırlık
Nişantaşı ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)368,67846123.93813+0Eşit Ağırlık
İstanbul Arel ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)368,45392124.49214+0Eşit Ağırlık
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Kampüsü)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)368,36922124.70515+0Eşit Ağırlık
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)367,30208127.4019+0Eşit Ağırlık
İstanbul Atlas ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)367,2184127.61511+0Eşit Ağırlık
Dicle ÜniversitesiPsikoloji366,55031129.32470+2Eşit Ağırlık
Antalya AKEV ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)366,34601129.91011+0Eşit Ağırlık
Beykoz ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)366,22505130.21311+0Eşit Ağırlık
İstanbul Gedik ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)366,12269130.51411+0Eşit Ağırlık
İstanbul Galata ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)366,11528130.5368+0Eşit Ağırlık
İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)366,07769130.64011+0Eşit Ağırlık
Düzce ÜniversitesiPsikoloji365,91363131.04760+2Eşit Ağırlık
İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)365,48621132.1566+0Eşit Ağırlık
İstanbul Galata ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)365,38879132.42911+0Eşit Ağırlık
İstanbul Rumeli ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)365,11871133.17714+0Eşit Ağırlık
Necmettin Erbakan ÜniversitesiPsikoloji364,40146135.02470+2Eşit Ağırlık
Nevşehir Hacı Bektaş veli ÜniversitesiPsikoloji364,29936135.28270+2Eşit Ağırlık
Uşak ÜniversitesiPsikoloji364,24315135.42970+2Eşit Ağırlık
İstanbul Topkapı ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)363,98959136.0858+0Eşit Ağırlık
İstanbul Topkapı ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)363,69202136.85610+0Eşit Ağırlık
Kapadokya ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)362,6426139.74314+0Eşit Ağırlık
Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiPsikoloji362,49673140.12390+3Eşit Ağırlık
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiPsikoloji362,20139140.89470+2Eşit Ağırlık
Avrasya ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)362,193140.9149+0Eşit Ağırlık
Özyeğin ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)362,14746141.03845+0Eşit Ağırlık
KTO Karatay ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)362,08805141.21411+0Eşit Ağırlık
İstanbul Medipol ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)362,04997141.31866+0Eşit Ağırlık
Mersin ÜniversitesiPsikoloji362,03493141.36370+2Eşit Ağırlık
Demiroğlu Bilim ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)361,74653142.15511+0Eşit Ağırlık
İstanbul Esenyurt ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)361,1633143.67510+0Eşit Ağırlık
Ankara Medipol ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)361,0009144.12360+0Eşit Ağırlık
Başkent ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)360,2529146.18828+0Eşit Ağırlık
İstanbul Medipol ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)360,1959146.3482+0Eşit Ağırlık
Ankara Medipol ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)358,90919149.95160+0Eşit Ağırlık
Erzurum Teknik ÜniversitesiPsikoloji358,871150.05070+2Eşit Ağırlık
Ufuk ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)358,65531150.6267+0Eşit Ağırlık
Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiPsikoloji358,10298152.269120+3Eşit Ağırlık
Kastamonu ÜniversitesiPsikoloji357,7403153.26260+2Eşit Ağırlık
Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)356,45107156.98020+0Eşit Ağırlık
Doğu Akdeniz ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)356,36664157.23012+0Eşit Ağırlık
Bartın ÜniversitesiPsikoloji356,30899157.39680+2Eşit Ağırlık
İzmir Ekonomi ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)355,5925159.43526+0Eşit Ağırlık
Mudanya ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)354,91148161.46915+0Eşit Ağırlık
İstanbul Medipol ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)354,90856161.48066+0Eşit Ağırlık
İstanbul Medipol ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)354,36532163.0742+0Eşit Ağırlık
Kırıkkale ÜniversitesiPsikoloji354,3056163.25770+2Eşit Ağırlık
Çankırı Karatekin ÜniversitesiPsikoloji354,26509163.36880+2Eşit Ağırlık
Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiPsikoloji353,66368165.16590+3Eşit Ağırlık
Afyon Kocatepe ÜniversitesiPsikoloji353,08849166.92140+1Eşit Ağırlık
Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiPsikoloji353,01686167.15580+2Eşit Ağırlık
Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiPsikoloji352,92372167.43080+2Eşit Ağırlık
Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiPsikoloji352,92236167.43460+2Eşit Ağırlık
Mardin Artuklu ÜniversitesiPsikoloji352,20984169.52870+2Eşit Ağırlık
Doğu Akdeniz ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)350,78346173.92312+0Eşit Ağırlık
Gümüşhane ÜniversitesiPsikoloji349,4956177.91780+2Eşit Ağırlık
Yakın Doğu ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)347,80977183.3259+0Eşit Ağırlık
Konya Gıda ve Tarım ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)347,42732184.54534+0Eşit Ağırlık
Çankaya ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)346,75603186.78763+0Eşit Ağırlık
Yaşar ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)345,81575189.96730+0Eşit Ağırlık
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)345,01995192.5509+0Eşit Ağırlık
Munzur ÜniversitesiPsikoloji343,5125197.72660+2Eşit Ağırlık
Bingöl ÜniversitesiPsikoloji343,00868199.47790+3Eşit Ağırlık
Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiPsikoloji342,43517201.42560+2Eşit Ağırlık
Muş Alparslan ÜniversitesiPsikoloji341,57103204.41460+2Eşit Ağırlık
Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)340,9817206.5948+0Eşit Ağırlık
Lefke Avrupa ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)340,24005209.2919+0Eşit Ağırlık
İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)339,819210.80351+0Eşit Ağırlık
Özyeğin ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)338,88653214.21619+0Eşit Ağırlık
Çağ ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)337,21336220.54280+0Eşit Ağırlık
Üsküdar ÜniversitesiPsikoloji (%25 İndirimli)337,08412221.05527+0Eşit Ağırlık
Lefke Avrupa ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)336,8367221.95014+0Eşit Ağırlık
Yakın Doğu ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)336,51193223.19417+0Eşit Ağırlık
Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)336,41926223.55912+0Eşit Ağırlık
Ankara Bilim ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)333,7561234.05040+0Eşit Ağırlık
Girne ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)332,89204237.5995+0Eşit Ağırlık
İstanbul Ticaret ÜniversitesiPsikoloji (%25 İndirimli)332,351239.93932+0Eşit Ağırlık
MEF ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)332,23779240.41476+0Eşit Ağırlık
Atılım ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)330,64075247.00815+0Eşit Ağırlık
Kıbrıs Batı ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)330,03939249.4995+0Eşit Ağırlık
Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiPsikoloji (%75 İndirimli)329,05549253.6272+0Eşit Ağırlık
Nişantaşı ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)329,04703253.6691+0Eşit Ağırlık
Bahçeşehir ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)328,22268257.19761+0Eşit Ağırlık
İstanbul Bilgi ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)328,20324257.28429+0Eşit Ağırlık
Kadir Has ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)327,93068258.46166+0Eşit Ağırlık
KTO Karatay ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)326,83664263.24548+0Eşit Ağırlık
Uluslararası Final ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)326,5147264.7689+0Eşit Ağırlık
Girne Amerikan ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)326,0369266.95615+0Eşit Ağırlık
Yeditepe ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)325,53356269.27132+0Eşit Ağırlık
Girne Amerikan ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)325,52627269.32018+0Eşit Ağırlık
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiPsikoloji (%25 İndirimli)325,23634270.5999+0Eşit Ağırlık
Üsküdar ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)324,04947276.08343+0Eşit Ağırlık
İstanbul Gedik ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)323,98518276.38016+0Eşit Ağırlık
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)323,8639276.92035+0Eşit Ağırlık
Koç ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)323,73544277.49285+0Eşit Ağırlık
TED ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)323,6534277.84154+0Eşit Ağırlık
Kadir Has ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)322,48322283.3247+0Eşit Ağırlık
Uluslararası Final ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)322,00186285.6325+0Eşit Ağırlık
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)321,48879288.0716+0Eşit Ağırlık
Nişantaşı ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)321,42156288.38771+0Eşit Ağırlık
Başkent ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)319,79741296.51057+0Eşit Ağırlık
Konya Gıda ve Tarım ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)319,50146297.93425+0Eşit Ağırlık
Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)319,15468299.67558+0Eşit Ağırlık
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi - Lefkoşa)Psikoloji (Burslu)317,64426307.23710+0Eşit Ağırlık
Hasan Kalyoncu ÜniversitesiPsikoloji (%25 İndirimli)316,78039311.62635+0Eşit Ağırlık
Ada Kent ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)315,22136319.8185+0Eşit Ağırlık
Kıbrıs İlim ÜniversitesiPsikoloji (Burslu)314,61569322.9588+0Eşit Ağırlık
Nişantaşı ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)314,41198324.11963+0Eşit Ağırlık
Ankara Bilim ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)313,93478326.61012+0Eşit Ağırlık
Bahçeşehir Kıbrıs ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Burslu)313,86821326.97616+0Eşit Ağırlık
İzmir Ekonomi ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)313,36554329.61345+0Eşit Ağırlık
İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiPsikoloji (%25 İndirimli)311,86252337.80348+0Eşit Ağırlık
Nişantaşı ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)311,35546340.6121+0Eşit Ağırlık
Doğu Akdeniz ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)310,36884346.23042+0Eşit Ağırlık
Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)310,12775347.66445+0Eşit Ağırlık
TED ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)308,77916355.46222+0Eşit Ağırlık
İstanbul Arel ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)308,53934356.80262+0Eşit Ağırlık
İstanbul Gelişim ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)308,13209359.15345+0Eşit Ağırlık
Haliç ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)307,97925360.06642+0Eşit Ağırlık
Altınbaş ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)307,81874360.97059+0Eşit Ağırlık
Işık ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)307,3095364.10745+0Eşit Ağırlık
Antalya Bilim ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)307,03533365.70859+0Eşit Ağırlık
İstanbul Rumeli ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)306,19182370.68050+0Eşit Ağırlık
Fenerbahçe ÜniversitesiPsikoloji  (%50 İndirimli)305,76744373.30134+0Eşit Ağırlık
Ankara Bilim ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)305,63709374.09511+0Eşit Ağırlık
Yaşar ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)305,32623375.94347+0Eşit Ağırlık
Haliç ÜniversitesiPsikoloji (%25 İndirimli)305,1127377.27357+0Eşit Ağırlık
Maltepe ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)304,14417383.27118+0Eşit Ağırlık
Işık ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)303,70659385.97645+0Eşit Ağırlık
İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)301,84577397.77034+0Eşit Ağırlık
İstanbul Galata ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)301,56621399.60249+0Eşit Ağırlık
Çankaya ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)301,5048400.00112+0Eşit Ağırlık
Kapadokya ÜniversitesiPsikoloji (%25 İndirimli)301,39657400.71326+0Eşit Ağırlık
İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)300,93774403.70948+0Eşit Ağırlık
İstanbul Okan ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)300,71813405.22528+0Eşit Ağırlık
Lefke Avrupa ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)300,65123405.65532+0Eşit Ağırlık
Uluslararası Balkan ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)299,07271416.1722+0Eşit Ağırlık
Üsküdar ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)298,50201419.97041+0Eşit Ağırlık
Antalya AKEV ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)296,6684432.47845+0Eşit Ağırlık
İstanbul Kültür ÜniversitesiPsikoloji (%25 İndirimli)295,99123437.12544+0Eşit Ağırlık
İstanbul Kültür ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)294,66988446.34140+0Eşit Ağırlık
İstanbul Okan ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)293,96671451.25847+0Eşit Ağırlık
Hasan Kalyoncu ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)292,99829458.20050+0Eşit Ağırlık
İstanbul Galata ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)292,80645459.61235+0Eşit Ağırlık
İstanbul Esenyurt ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)292,34453463.05543+0Eşit Ağırlık
İstanbul Gelişim ÜniversitesiPsikoloji (%25 İndirimli)292,23814463.82932+0Eşit Ağırlık
Ufuk ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)291,90869466.18854+0Eşit Ağırlık
İstanbul Rumeli ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)291,57578468.67939+0Eşit Ağırlık
Üsküdar ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)291,52496469.07925+0Eşit Ağırlık
Mudanya ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)288,54375492.06525+0Eşit Ağırlık
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)288,47056492.62842+0Eşit Ağırlık
Haliç ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)288,39891493.20124+0Eşit Ağırlık
Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)287,78792497.81510+0Eşit Ağırlık
Doğu Akdeniz ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)287,74695498.13726+0Eşit Ağırlık
Haliç ÜniversitesiPsikoloji  (İngilizce) (Ücretli)286,98214504.18813+0Eşit Ağırlık
Doğu Akdeniz ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)285,90883512.75911+0Eşit Ağırlık
Toros ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)284,92797520.77360+0Eşit Ağırlık
Atılım ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)284,78832521.94856+0Eşit Ağırlık
İstanbul Aydın ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)284,7271522.43259+0Eşit Ağırlık
İstanbul Ticaret ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)284,58465523.61950+0Eşit Ağırlık
İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiPsikoloji (%25 İndirimli)282,13737543.90957+0Eşit Ağırlık
İstinye ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)281,37119550.50768+0Eşit Ağırlık
Toros ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)280,86147554.80334+0Eşit Ağırlık
Doğu Akdeniz ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)280,38284558.95857+0Eşit Ağırlık
Lefke Avrupa ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)280,24746560.13744+0Eşit Ağırlık
Maltepe ÜniversitesiPsikoloji (%25 İndirimli)279,47339566.84519+0Eşit Ağırlık
Ankara Bilim ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)279,36689567.80339+0Eşit Ağırlık
Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)279,03503570.7535+0Eşit Ağırlık
Beykoz ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)278,99673571.13559+0Eşit Ağırlık
Girne Amerikan ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)278,706573.69121+0Eşit Ağırlık
Demiroğlu Bilim ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)278,4295576.13764+0Eşit Ağırlık
İstinye ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)278,39015576.47255+0Eşit Ağırlık
Işık ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)278,15236578.46315+0Eşit Ağırlık
Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)277,6928582.60224+0Eşit Ağırlık
Doğuş ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)276,86457590.06845+0Eşit Ağırlık
İstanbul Kent ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)276,73224591.28768+0Eşit Ağırlık
İstanbul Topkapı ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)274,85148608.72942+0Eşit Ağırlık
Doğuş ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)274,6386610.69145+0Eşit Ağırlık
Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)273,43239621.8938+0Eşit Ağırlık
İstanbul Arel ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)273,3893622.30214+0Eşit Ağırlık
Avrasya ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)273,12542624.90051+0Eşit Ağırlık
İstanbul Okan ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)272,58574629.9836+0Eşit Ağırlık
Beykent ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)271,84625637.04877+0Eşit Ağırlık
İstanbul Atlas ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)271,47693640.51059+0Eşit Ağırlık
Beykoz ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)271,42222641.05234+0Eşit Ağırlık
İstanbul Rumeli ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)271,33601641.9203+0Eşit Ağırlık
Girne Amerikan ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)271,07737644.38617+0Eşit Ağırlık
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)270,43739650.73242+0Eşit Ağırlık
İstanbul Kent ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)270,301652.01643+0Eşit Ağırlık
İstanbul Gelişim ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)269,81839656.82345+0Eşit Ağırlık
Işık ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)269,27578662.28115+0Eşit Ağırlık
İstanbul Okan ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)269,09472664.1648+0Eşit Ağırlık
Fenerbahçe ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)268,52627669.84840+0Eşit Ağırlık
Antalya AKEV ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)268,5143669.98114+0Eşit Ağırlık
Kapadokya ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)268,27683672.37950+0Eşit Ağırlık
Lefke Avrupa ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)266,67549688.7272+0Eşit Ağırlık
Uluslararası Balkan ÜniversitesiPsikoloji (%25 İndirimli)266,35416692.1543+0Eşit Ağırlık
İstanbul Galata ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)265,41106702.04710+0Eşit Ağırlık
İstanbul Gelişim ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)265,31831703.01015+0Eşit Ağırlık
Fenerbahçe ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)265,1319704.9478+0Eşit Ağırlık
Maltepe ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)264,54807711.10741+0Eşit Ağırlık
Doğuş ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)264,28806713.8336+0Eşit Ağırlık
Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)263,70533720.03144+0Eşit Ağırlık
İstanbul Rumeli ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)263,32556724.09731+0Eşit Ağırlık
Lefke Avrupa ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)263,08577726.60049+0Eşit Ağırlık
İstanbul Esenyurt ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)262,59672731.83117+0Eşit Ağırlık
İstanbul Gedik ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)259,73216763.29143+0Eşit Ağırlık
Yakın Doğu ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)259,06363770.77573+0Eşit Ağırlık
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Kampüsü)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)258,63859775.68575+0Eşit Ağırlık
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiPsikoloji (%25 İndirimli)258,44299777.84751+0Eşit Ağırlık
İstanbul Galata ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)257,06832793.3707+0Eşit Ağırlık
Maltepe ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)256,43328800.68633+0Eşit Ağırlık
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Kampüsü)Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)255,4961811.4977+0Eşit Ağırlık
Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)254,49332823.36234+0Eşit Ağırlık
İstanbul Atlas ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)253,24913838.08259+0Eşit Ağırlık
Uluslararası Final ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)253,10056839.88632+0Eşit Ağırlık
Fenerbahçe ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)252,75253844.04511+0Eşit Ağırlık
Uluslararası Final ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)251,12787863.6983+0Eşit Ağırlık
Girne ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)251,04768864.71625+0Eşit Ağırlık
Doğuş ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)250,56296870.6965+0Eşit Ağırlık
İstanbul Topkapı ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)250,51721871.27954+0Eşit Ağırlık
Kıbrıs İlim ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)249,61143882.56042+0Eşit Ağırlık
Yakın Doğu ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)247,89985903.66741+0Eşit Ağırlık
Uluslararası Final ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)247,32168910.9459+0Eşit Ağırlık
Girne Amerikan ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)246,44212922.11321+0Eşit Ağırlık
Uluslararası Final ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)241,9159980.87722+0Eşit Ağırlık
Kıbrıs Batı ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)236,903681.048.44325+0Eşit Ağırlık
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiPsikoloji (%50 İndirimli)235,894321.062.31634+0Eşit Ağırlık
Girne Amerikan ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (Ücretli)234,620261.079.98418+0Eşit Ağırlık
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi - Lefkoşa)Psikoloji (Ücretli)227,317211.183.1177+0Eşit Ağırlık
Bahçeşehir Kıbrıs ÜniversitesiPsikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)225,443321.209.97324+0Eşit Ağırlık
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi - Lefkoşa)Psikoloji (%50 İndirimli)224,18651.228.27740+0Eşit Ağırlık
Uluslararası Balkan ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)220,683031.278.5375+0Eşit Ağırlık
Bakü Devlet ÜniversitesiPsikoloji (Ücretli)209,011651.442.35415+0Eşit Ağırlık
Ada Kent ÜniversitesiPsikoloji (%25 İndirimli)165,205351.774.91225+0Eşit Ağırlık
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