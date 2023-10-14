Psikolojik seviye aşıldı: Altın fiyatlarında son 7 ayın en iyi haftalık yükselişi!

Altın fiyatları, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların etkisiyle 7 ayın en büyük haftalık yükselişini gerçekleştirdi. Altının ons fiyatı haftayı psikolojik seviye olan 1900 doları aşarak yüzde 5,47 artarak 1.932,86 dolardan tamamladı.

Ekonomi 14.10.2023 11:43 Giriş: 14.10.2023 11:43

Güncelleme: 14.10.2023 11:48 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: Depophotos

Altının ons fiyatı, İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle bu hafta yüzde 5,47 yükselerek 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaştı. İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi güvenli liman varlıklarından altına talebi artırdı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, geçen cumartesi günü İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatırken hafta sonu artan jeopolitik riskler özellikle emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı. Yatırımcıların piyasalara yönelik jeopolitik riski yeniden değerlendirmesiyle güvenli liman varlıklarına olan talebin güçlendiği görülüyor. ALTININ OND FİYATI 1932 DOLARA ULAŞTI Öte yandan İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığı haberleriyle birlikte altının ons fiyatı haftayı yüzde 5,47 artarak 1.932,86 dolardan tamamladı. Kaydettiği 5,47'lik artışla 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaşan altının ons fiyatı, 13-17 Mart 2023 haftasında yüzde 6,5 haftalık kazanç sağlamıştı. Analistler, altının ons fiyatının 27 Eylül'den bu yana ilk kez 1.900 doları aştığına dikkati çekti.