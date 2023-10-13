PSM Atölye üçüncü eğitim dönemine başladı

Zorlu PSM’nin, tiyatronun sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla iki yıldır ücretsiz olarak hayata geçirdiği PSM Atölye’nin üçüncü eğitim dönemi, Mey|Diageo’nun kurumsal desteğiyle devam ediyor. PSM Atölye, tiyatro külliyatının özgün içeriklerle zenginleşmesini sağlamayı ve katılımcılarını Türkiye’deki sahne sanatları ağının bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Zorlu PSM'nin sürüdürülebilir tiyatro amacıyla iki yıldır ücretsiz gerçekleştirdiği PSM Ataölye'nin üçüncü eğitim dönemi başladı.

18-30 yaş arası toplam 19 öğrencinin kabul edildiği PSM Atölye programı, Dramatik Yazarlık, Tiyatro Yönetmenliği ve Tiyatro Yapımcılığı olmak üzere üç ayrı bölümden oluşuyor.

Katılımcılar, 7 ay boyunca her hafta gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimleri, sahneye koydukları kısa oyunlarla tamamlayacaklar.

Tiyatro külliyatının özgün içeriklerle zenginleşmesini sağlamak amacıyla Alice Müzikali, Aşık Shakespeare, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve daha birçok oyunun ödüllü yönetmeni Serdar Biliş’in küratörlüğünde hayata geçirilen PSM Atölye, öğrencilerine işin mutfağına girme imkânı da sunuyor. Öğrenciler, Zorlu PSM’nin dünya standartlarındaki teknik alt yapısı ve tiyatro alanındaki geniş ekosistemi sayesinde bir prodüksiyonun masa başında oluşturulmasından sahneye konulmasına kadar geçen süreci en ince ayrıntısına kadar öğrenerek tecrübe etme fırsatı buluyor.

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, şunları söyledi:

"Zorlu PSM olarak kültür sanat ekosistemini sürdürülebilir kılmayı önemsiyoruz. PSM Atölye'yi üç sene önce hayata geçirirken asıl hedefimiz, tiyatro alanında yeni yeteneklerin gelişimine katkı sağlamak, tiyatro külliyatını özgün içeriklerle zenginleştirmek ve sektöre yeni isimler kazandırmaktı. Hayata geçirdiğimiz PSM Atölye projemizle üç yılda 800’e yakın başvuru aldık, değerlendirme sürecinin ardından geçtiğimiz senelerde 49 genç arkadaşımız programa dahil olup atölyeyi tamamladı. Mezun olan genç arkadaşlarımızı hem kendi yapımlarımızda istihdam ederken hem de sektörümüzde çeşitli projelerde görmek bizi çok mutlu ediyor. Zorlu PSM olarak 11.sezonumuza girdiğimiz bu senede de deneyimli isimleri genç yeteneklerle bir araya getirerek yeni nesil bir sektörel ağ oluşturma hedefimizden ayrılmayarak genç arkadaşlarımızın alanında nitelikli yerli yabancı eğitmenlerden eğitim alacakları 7 aylık teorik-pratik eğitim süreçlerini başlattık. 'Dramatik Yazarlık', 'Tiyatro Yönetmenliği' ve 'Tiyatro Yapımcılığı' olarak üç farklı bölümde toplam 19 öğrencimiz var. Bu genç arkadaşlarımız eğitimlerinin sonunda ürettikleri eserler ve edindikleri tecrübelerle geleceğin oyuncuları, yönetmenleri ve yapımcıları olacaklar. Genç arkadaşlarımızın tiyatro alanında üretim yapmaları için iki yıldır PSM Atölye’ye büyük destek sağlayan Mey Diageo'ya da özel olarak teşekkür etmek isterim. Kültür sanat sektörünün gelişimi için bu alana yatırım yaparak bizi yalnız bırakmıyorlar. PSM Atölye’ye başvuran tüm genç arkadaşlarımıza teşekkür ederken yeni eğitim yılımızın ilham verici ve başarılarla dolu olmasını dilerim."

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OLGUSUNU BÜTÜNSEL BAŞLIKLA ELE ALIYORUZ"

Mey|Diageo Genel Müdürü Levent Kömür ise projeyi önemli bir girişim olarak nitelendirdiğini belirterek, "PSM Atölye, bizim için iki açıdan anlamlı. İlki yeni. Yeni, bizim sahip olduğumuz en değerli markamızın ve mirasımızın adı. Yeni yeteneklere el uzatan bir projeye daha çok yakışan başka bir marka olamazdı. İkincisi; biz sürdürülebilirlik olgusunu bütünsel bir yaklaşımla ele alıyoruz. Sürdürülebilirlik raporumuzda sanat başlığı da yer almakta" diye konuştu.

PSM Atölye’de öğrenciler, aynı zamanda işin mutfağına girerek bir prodüksiyonun üretiminden sahneye taşınmasına kadar tüm süreci en ince ayrıntısına kadar birebir deneyimleme fırsatı buluyor. Zorlu PSM’nin dünya standartlarındaki teknik alt yapısıyla elde edecekleri bu deneyim sayesinde öğrenciler kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanıyor.

PSM Atölye’nin eğitmen kadrosunda Türkiye’de alanında öncü yönetmenler, oyun yazarları ve yapımcıların yanı sıra uluslararası isimler de yer alıyor. Dramatik Yazarlık sınıfında; Aylin Alveren, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Özlem Hemiş, Philip Arditti, Suzanne Bell, ‘Tiyatro Yönetmenliği’ sınıfında, Blanche McIntyre, Mehmet Ergen, Özlem Özhabeş, Sean Holmes ve Tiyatro Yapımcılığı sınıfında Ayşegül Beyazdağ, Cem Görk, Cemil Demirok, Evrim Zeybek, Hakan Silahsızoğlu, Mehmet Karaca, Pelin Ekinci Kaya, PSM Atölye’nin eğitim kadrosunda bulunuyor.