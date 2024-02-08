PTT kargo Cumartesi açık mı? PTT Kargo hafta sonu çalışıyor mu? PTT Kargo çalışma saatleri

PTT ile kargo gönderimi ya da alımı yapan yurttaşlar PTT kargo Cumartesi açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Kargo işlemlerini hafta sonu yapacak olan yurttaşlar ise PTT Kargo hafta sonu çalışıyor mu araştırmasını yaparak PTT Kargo çalışma saatlerini araştırıyorlar. Peki, PTT kargo Cumartesi açık mı? PTT Kargo hafta sonu çalışıyor mu? İşte PTT Kargo çalışma saatleri!

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Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) sağladığı kargo hizmetinden faydalanmak isteyen yurttaşlar PTT Kargo Cumartesi açık mı sorusunu araştırıyor. PTT üzerinden hafta sonu kargo işlemi yapmak isteyen yurttaşlar PTT Kargo hafta sonu çalışıyor mu araştırmasını yapıyor. Peki, hafta içi her gün 08.30 ile 17.00 arasında gönderi alımı ve dağıtımı yapan PTT kargo Cumartesi açık mı? PTT Kargo hafta sonu çalışıyor mu? İşte PTT Kargo çalışma saatleri! PTT kargo Cumartesi açık mı? PTT Kargo müdürlükleri Cumartesi günü açık olarak çalışmaktadır. Ancak PTT Kargo müdürlükleri Cumartesi günleri gelen kargoları dağıtıma çıkarmamaktadır dileyen yurttaşlar PTT kargo müdürlüklerine gidip kargolarını teslim alabilirler. PTT Kargo hafta sonu çalışıyor mu? Merkez PTT Şubeleri haricinde hafta sonu olan cumartesi ve pazar günleri tüm PTT şubeleri kapalıdır. Bazı bölgelerdeki PTT şubeleri Cumartesi günleri öğlen 13:30'a kadar hizmet vermektedir. PTT Kargo çalışma saatleri PTT Kargo şubeleri hafta içi 08:30 ile 17:00 saatleri arasında çalışmaktadır. Şubeler 12:30-13:30 saatleri arasında öğle molası sebebiyle kapalıdır. Gün Açılış Saati Öğle Arası Kapanış Saati Pazartesi 08.30 12.30-13.30 17.00 Salı 08.30 12.30-13.30 17.00 Çarşamba 08.30 12.30-13.30 17.00 Perşembe 08.30 12.30-13.30 17.00 Cuma 08.30 12.30-13.30 17.00 Cumartesi KAPALI Pazar KAPALI