PTT’de hakkını arayanlara sürgün

Emek Servisi

Haber-Sen Merkez Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyeleri Zeynep Karabağ’ın sürgün edildiğini duyurdu. PTT Genel Müdürlüğü’nün politikaları eleştirilen açıklamada, “Hakkını arayan kamu emekçilerine tahammülü olmayan idareciler görevden alınmalıdır” denildi.

Açıklamada, Haber Sen Disiplin Kurulu Üyesi Zeynep Karabağ’ın sürgün edilmesi şöyle anlatıldı: “Zeynep Karabağ Ayvalık PTT Merkez Müdürlüğünde Başmüdür Suat Öztürk ile görüşüyor. Öztürk, gönderi adetlerinin az olduğunu cihetinin büyütülmesini söylüyor. Arkadaşımız cihetti büyütün sorun yok dediğinde, Başmüdür tehdit amaçlı ‘başka merkezlerde açık var tayinini çıkarın bunun’ diye yanındakilere talimat veriyor. Arkadaşımız da hukuki haklarını arayacağını ifade ediyor. Bu söylem üzerine Başmüdür ‘toplantıya katılamazsın çık dışarı’ diyerek Karabağ odadan kovuyor. Olaydan iki gün sonra Karabağ’ın Ayvalık Altınova’ya geçici görevi çıkarılıyor, soruşturma açılıyor, en üst cezalardan biri olan 1/30 oranında ceza veriliyor. Yetmiyor Balıkesir Susurluk’a tayini çıkarılıyor.”

“Haklarını arayan kamu emekçilerine tahammülü olmayan idareciler derhal görevden alınmalıdır” çağrısı yapılan açıklamada, sıcak havalardaki çalışma sistemine de dikkat çekildi. Emekçilerin hakları ve sendikal haklarımız için, meşru ve fiili mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada talepler sıralandı:

•7201 sayılı Tebligat Yasasının gereği yerine getirilsin, hukuk kuralarına riayet edilsin.

•2018 yılından itibaren durdurulan personel alımı bir an önce yapılsın.

•Sayı dayatması yolu ile mobbing ve baskı kurulmasın.