PTT’deki sürgünlere tepki

KESK’e bağlı Haber-Sen üyeleri PTT Diyarbakır Başmüdürlüğü’nde liyakatsiz atamalara karşı çıktıkları için Haber-Sen MYK ve şube yöneticilerine verilen cezaları İzmir’de protesto etti. Açıklamada, PTT’nin Haber-Sen üyelerine baskı yaptığı belirtildi.

BİRGÜN EGE

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Haber – Sen 6 No’lu Şube, PTT Diyarbakır Başmüdürlüğü’nde çalışan üyelerine dönük baskı ve sürgünlere tepki gösterdi.

İzmir Bayraklı’daki PTT Posta İşleme Merkezi’nde yapılan açıklamada, liyakatsiz atamalara karşı çıkıldığı için Diyarbakır’da Haber-Sen MYK ve şube yöneticilerine uyarı cezası, 10 dağıtıcı posta emekçisine kınama cezası verildiğini ve şube sekreteri Mehmet Yusuf Yıldırım’ın ise sürgün edildiği hatırlatıldı.

Haber-Sen 6 No’lu Şube Mali Sekreteri Evren Şensoy, PTT’nin 184 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu PTT ve günden güne teknolojik gelişmeler ışığında yurttaşa kaliteli hizmet sunmak yerine çalışanlara baskı yaptığını dile getirdi.

Şensoy, "Liyakati, hukuku ve ahlaki değerleri hiçe sayıp, bir memurun; sırf yandaş olduğu için, müdür, başmüdür, daire başkanı yapıldığı bir sistem beraberinde çürümüşlüğü, zulmü ve adaletsizliği getireceği gün gibi ortadayken; bu yönetim tarzında ısrar, bu kurumun geçmişine ve alın teri ile bu kurumu büyütenlerin emeğine ihanettir. Bize ceza veren PTT yönetimine soruyoruz. Bize neden ceza verdiniz? İddia ettiğiniz gibi; memuriyet adabına yakışmayan davranışlardan mı? Yoksa keyfi ve mevzuat dışı çalışmadan mı? Biz söyleyelim neden ceza aldığımızı; sizin gibi liyakatsiz kişileri tanımadığımızdan, hiçbir bir bilimsel dayanağı olmayan, sayı dayatmanıza karşı çıktığımızdan, insan onuruna yakışmayan, baskı ve angaryaya dayalı çalışma sisteminize boyun eğmediğimizden, her şart ve koşulda sizden yana değil, emekçi arkadaşlarımızdan yana tavır aldığımızdan, yani kısacası sizler; bizim buradaki varlığımızdan rahatsız oldunuz"dedi.

"BİZ GERİ GELECEĞİZ, SİZLER DE AİT OLMADIĞINIZ BU KURUMDAN GİDECEKSİNİZ"

PTT yönetiminin Haber-Sen üyelerine baskı yaptığını vurgulayan Şensoy, "Unuttukları bir nokta var, bizlere ne ceza verirseniz verin, nereye sürerseniz sürün, haklı olduğumuz davadan vazgeçiremezsiniz. Ve unutmayın, biz geri geleceğiz, sizler de ait olmadığınız bu kurumdan gideceksiniz. Bu şekilde davranarak bizi korkutacaklarını, susturacaklarını ve yıldıracaklarını sananlar, asıl sizler korkun. Çünkü biz bu ve benzeri saldırılar karşısında yıllardır mücadelemizi ve dayanışmamızı büyüttük ve daha da büyüteceğiz. Üyelerimiz ve bütün PTT emekçileri ile bundan sonraki süreçte de birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Biz, egemenlerin adaletsiz, eşitsiz dönen bu çarkının pir parçası olmayacağız. Bu çarkı döndüren dişlilerden biri olmayacağız. Biz ait olduğumuz sınıfın çıkarları için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.